El área sanitaria de Santiago llamada a participar en el proyecto Xenoma Galicia

La Xunta ha iniciado hoy el envío de mensajes SMS para invitar a las personas del área sanitaria de Santiago y Barbanza con la finalidad de recoger 828 muestras de ADN en el marco de una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia.

Desde la Consellería de Sanidade han remitido más de 5.000 invitaciones. A través de la aplicación Sergas Móbil se habilitan 703 huecos para las citas en el Hospital Clínico de Santiago y 125 para el Hospital de Barbanza, disponibles para las primeras personas que confirmen su colaboración en el proyecto.

Asimismo, el SMS incluye un enlace al portal web del proyecto para poder conocer toda la información.

Las citas se abrirán a partir del día 23 de este mes de febrero, de lunes a jueves en horario de tarde. El personal sanitario informará a los participantes y llevará a cabo una extracción de la muestra de sangre en la que no es necesario acudir en ayunas.

En los próximos meses se ampliará progresivamente la invitación al resto de áreas sanitarias, hasta llegar a los 5.000 participantes de toda Galicia.

Detención precoz y medicina personalizada

Con las muestras recogidas en el marco del proyecto Xenoma se busca identificar variantes de genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto y participar en estudios clínicos.

En este momento, la primera y la segunda fase piloto del proyecto permitieron identificar 19 nuevas variantes genéticas de alto riesgo.

En consulta, dependiendo de la variante detectada, se informa de las opciones de seguimiento personalizado, de si se deben hacer pruebas a algún familiar y de hábitos de vida saludable que se pueden seguir para disminuir el riesgo en caso de que, finalmente, aparezca la patología.

Este proyecto de investigación de medicina personalizada cuenta con una inversión de la Xunta de 20 millones de euros y tiene como objetivo recopilar el ADN de 400.000 personas.

Por eso, por el porcentaje de la población incluida, Xenoma Galicia es uno de los proyectos de mayor envergadura del mundo. Permitirá predecir el riesgo de enfermedades antes de que aparezcan para poder anticiparse a ellas y ofrecer tratamientos farmacológicos individualizados.

Esto pondrá a Galicia en la primera línea de la investigación biomédica, además de ser un revulsivo para la industria biotecnológica y farmacéutica del país.

El proyecto está coordinado por la Consellería de Sanidade bajo la dirección de los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, María Brión y Ángel Carracedo, y contribuirá al diseño de nuevos programas de prevención y detección temprana y personalizada.

Además, establecerá las bases de un cribado genético sostenible y equitativo.