El jefe de servicio de digestivo de Santiago recibe el Premio Nacional a la trayectoria en Pancreatología

El doctor Enrique Domínguez, jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, acaba de recibir el I Premio Nacional a la trayectoria en Pancreatología, otorgado por la Asociación Española de la especialidad (AESPANC), durante su congreso nacional en Marbella.

Este galardón, concedido por primera vez en la historia de la pancreatología en España, reconoce no solo la destacada trayectoria profesional del doctor Domínguez en el ámbito de la gastroenterología y las enfermedades del páncreas, sino también en su contribución al desarrollo y proyección internacional de la disciplina.

El doctor Domínguez cuenta con una extensa carrera investigadora, con más de 350 artículos publicados en revistas científicas de alto impacto, y lleva más de dos décadas impulsando la formación superespecializada en pancreatología de gastroenterólogos españoles e internacionales.

Esta labor se materializó a través de los programas de Masterclass evaluados por el Club Europeo de Páncreas (EPC).

Además de su labor clínica e investigadora, el jefe de servicio de Aparato Digestivo es catedrático de Medicina de la Universidad de Santiago (USD), director del grupo de investigación trasnacional en enfermedades del aparato digestivo del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), miembro del patronato de su fundación (FIDIS) y del Consello Reitor del instituto.

A lo largo de su carrera ejerció la presidencia de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), de la Fundación Española de Enfermedades Digestivas (FEAD) y del Club Europeo de Páncreas (EPC).