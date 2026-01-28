El virus Sincitial eleva su positividad al 10,8 % y obliga a reforzar la vigilancia sanitaria en Galicia

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo.

El virus respiratorio sincitial (VRS) mantiene su tendencia al alza en Galicia y alcanza una positividad del 10,8 %, según el último informe semanal de la Consellería de Sanidade, correspondiente a la semana 4 del año.

El dato supone un incremento respecto a la semana anterior y confirma la circulación activa del virus en pleno invierno.

El seguimiento sanitario constata un aumento de las consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años, con especial incidencia entre los nacidos entre abril y septiembre de 2025, donde el crecimiento fue del 19 %.

En este grupo también se registraron tres ingresos hospitalarios, a los que se suman cuatro hospitalizaciones de lactantes menores de dos meses, que atraviesan su primera temporada de exposición al VRS.

En cuanto a la población infantil, Sanidade destaca las altas coberturas de inmunización, con un 93,8 % en los bebés vacunados al nacer durante la campaña y un 95 % entre los nacidos fuera del periodo de vacunación, lo que está contribuyendo a limitar los casos más graves.

Aun así, en la última semana se produjeron doce ingresos hospitalarios en niños y niñas de hasta dos años que ya habían pasado alguna temporada previa de VRS.

El impacto del virus también se deja notar entre los adultos. En mayores de 60 años se contabilizaron 41 ingresos hospitalarios, de los cuales 22 corresponden a personas de más de 80 años, el grupo más vulnerable ante las complicaciones respiratorias asociadas a este virus.

Ante esta situación, la Consellería de Sanidade vuelve a impulsar la participación ciudadana en el ensayo clínico Sincigal, que busca evaluar la efectividad de la vacunación frente al VRS en la reducción de ingresos hospitalarios en adultos.

Los 14 hospitales públicos del Sergas abrirán de forma extraordinaria este fin de semana, con atención en horario de mañana y tarde, para cualquier persona mayor de edad interesada en sumarse al estudio.

Además, de lunes a viernes se mantiene la posibilidad de participar sin cita previa tanto en los hospitales como en más de 130 centros de salud adheridos al proyecto.