La Unidad de Neonatología del CHUAC, en A Coruña, recibe un reconocimiento de calidad Cedida

El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) continúa recibiendo reconocimientos y certificados que destacan la calidad de su servicio. La última ha sido la Unidad de Neonatología, que ha sido certificada por Aenor con la norma ISO 9001:2015 de calidad.

Así, la Unidad del CHUAC obtuvo la certificación de un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 para la atención de los pacientes ingresados en la UCI neonatal, cuidados intermedios y hospitalización general.

La obtención de esta certificación, con extensión a la red internacional de organismos de certificación IQNET, otorga un sello de calidad europeo que avala el trabajo realizado por los profesionales de la unidad y garantiza la disponibilidad de un sistema de gestión de la calidad debidamente implantado.

"Siguiendo las recomendaciones sobre niveles asistenciales en las unidades neonatales de la Sociedad Española de Neonatología (SENeo), se establecieron nuevos estándares que redefinen la clasificación de las unidades en base a criterios de calidad, permitiendo una mejor comparabilidad entre ellas e impulsando la mejora en la atención a los recién nacidos", indica el CHUAC en un comunicado.

Atendiendo a criterios de estructura, proceso y resultados, se proponen tres niveles de calidad (Q1, Q2 y Q3), siendo el nivel Q3 el correspondiente a las unidades de mayor complejidad y cartera de servicios.

La SENeo estipula asimismo que la posesión y el mantenimiento de una certificación conforme a un modelo normativo de gestión de la calidad reconocido a nivel nacional y/o internacional supone un plus de calidad para la unidad o servicio neonatal.

La Unidad de Neonatología del CHUAC, con la incorporación de este certificado, se encuadra en el máximo nivel de atención neonatal del país: Q3+.

Un referente

La Unidad de Neonatología es un referente autonómico para cardiopatías congénitas críticas y atiende a pacientes prematuros de cualquier edad gestacional.

El CHUAC señala en un comunicado que se registran alrededor de 700 ingresos anuales en sus diferentes áreas asistenciales: UCI neonatal, cuidados intermedios y cuidados mínimos.

La unidad dispone de una escuela de familias y de habitaciones familiares, que tuvieron una excelente acogida, al permitir a las familias permanecer durante unos días "como en casa" como paso previo al alta tras ingresos de alta complejidad.