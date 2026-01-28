El conselleiro de Sanidade reivindica la gestión del Sergas y que ninguna urgencia quedó sin atender

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado la planificación invernal del Sergas y ha asegurado que, aún con el impacto de las huelgas de médicos por el Estatuto Marco, "nada urgente ha quedado sin atender".

El responsable sanitario ha comparecido este miércoles en el pleno del Parlamento gallego para responder a una interpelación presentada por el BNG para conocer las medidas del Sergas en el marco del Plan Galego de Saúde invernal 2025-2026.

Gómez Caamaño ha arrancado su intervención lamentando que la pregunta nacionalista nazca para "denostar la sanidad pública gallega", dibujando un "paisaje caótico, de batalla". "¿Qué más da si es invierno o verano? Para ustedes todo siempre está mal", ha comentado.

En este sentido, el titular de Sanidade ha recordado que las medidas se pusieron en marcha a mediados de noviembre, "semanas antes" de que el Ministerio de Sanidad convocase el Consejo Interterritorial del Sergas para abordar la situación. "¿No es eso planificación, no es eso anticiparse?", ha inquirido el conselleiro.

En esta línea, y respecto a la prevención, ha destacado los "buenos datos" de la campaña de vacunación frente a la gripe, que arrancó en septiembre y que permitió que más de 882.000 gallegos se vacunaran".

"El Sergas previno, anticipó, reforzó y coordinó la respuesta asistencial frente a la mayor demanda de la época invernal", ha asegurado, poniendo el foco además en el impacto de las huelgas de médicos contra el Gobierno estatal contra el nuevo Estatuto Marco.

Sobre esto, ha informado de que los hospitales aplicaron medidas organizativas en función de la presión asistencial, "habilitando recursos cuando fue necesario". Concretamente, ha apuntado que, en esta temporada de gripe, el Sergas tuvo una capacidad hospitalaria que alcanzó las 7.007 camas, habilitando 250 más que durante el invierno anterior.

En su conjunto, los hospitales públicos gallegos atendieron 150.961 urgencias, "las mismas que el año pasado y menos que los años previos".

Caamaño también ha puesto el foco en la asistencia en los puntos de atención continuada (PAC), citando, entre otros, que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, los nueve PAC atendieron 14.597 urgencias, con una capacidad de resolución del 90%; en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, los 18 PAC atendieron 11.560 urgencias, lo que supone casi 800 asistencias al día fuera de los hospitales; y en el área sanitaria de A Coruña y Cee, los PAC atendieron 13.596 urgencias en Navidad, con una derivación al hospital por debajo del 7%.

"Todo esto refleja que la sanidad pública gallega es capaz de hacer frente al incremento de la demanda asistencial y dar una respuesta idónea y coordinada entre atención primaria y hospitalaria", ha insistido.

Protestas contra el estatuto marco

Asimismo, ha incidido en el impacto que las sucesivas huelgas de médicos contra el Estatuto Marco han tenido en la asistencia sanitaria, "obligando a posponer decenas de miles de atenciones a pacientes entre cirugías, pruebas diagnósticas y consultas en toda España". En Galicia, ha citado, fueron más de 80.000 actos asistenciales solo entre los meses de diciembre y enero.

A este respecto, ha censurado la falta de talante negociador del ministerio, "excluyendo a los profesionales con mayor responsabilidad en el sistema de esas negociaciones". "Tenemos a los médicos indignados por culpa de un Ejecutivo central y de un Ministerio que no se sienta a escuchar y negociar", ha lamentado, preguntando además al BNG si es que no les preocupa la situación "porque no le pueden echar la culpa a la Xunta".

Frente a esta actitud, Gómez Caamaño ha reivindicado la apuesta por el diálogo de su departamento, poniendo como ejemplo el reciente acuerdo con los sindicatos de mejoras retributivas para el personal del Sergas, medidas con efectos desde el 1 de enero y que este miércoles recoge el Diario Oficial de Galicia.