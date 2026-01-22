Médicos de Galicia irán a huelga una semana al mes entre febrero y junio

Concentración frente al HULA de Lugo en una de las jornadas de huelga de médicos en Galicia en enero. O'Mega.

Los médicos de Galicia irán a huelga una semana al mes desde febrero hasta junio. Así lo han dado a conocer este jueves, en la que se ha dado a conocer la convocatoria de huelga nacional que respaldan el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega) y el Sindicato Médico de Galicia (Simega).

El objetivo de los profesionales sanitarios es mostrar su rechazo al Anteproyecto del Estatuto Marco del Ministerio y lograr un estatuto propio del médico y el facultativo. Así, han decidido convocar una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se extenderá hasta el mes de junio como primera etapa. Los paros convocados son:

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 27 de abril al 1 de mayo

Del 18 al 22 de mayo

Del 15 al 19 de junio

Los médicos han realizado en las últimas semanas varias jornadas de huelga y protestas para visibilizar su situación. Así, ante la falta de avances en las negociaciones, han decidido dar un paso más en su lucha y convocar este paro, que será de una semana al mes entre febrero y junio.

Antes de iniciar la huelga, profesionales de todas las comunidades autónomas están llamados a participar en Madrid en una gran manifestación convocada para el sábado 14 de febrero. El colectivo reclama una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral.

Los sindicatos que conforman el comité de huelga han insistido en que mantienen la "mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones" que permitan avanzar en la búsqueda de acuerdos "para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

"Las reivindicaciones de los médicos y facultativos afectan tanto al ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas de este colectivo para mantener SNS sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes", señala Simega en un comunicado.