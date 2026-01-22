La gripe mantiene una intensidad baja en Galicia y acelera su tendencia descendente

La actividad gripal en Galicia continúa en niveles bajos y con una clara tendencia decreciente, según el informe de infecciones respiratorias agudas publicado por la Consellería de Sanidade correspondiente a la tercera semana del año, que finalizó el 18 de enero.

Los datos reflejan una evolución más favorable que en semanas anteriores, con descensos generalizados en los principales indicadores.

En comparación con la semana previa, la tasa de consultas por gripe bajó un 35,1 %, situándose en 47,2 consultas por cada 100.000 habitantes. El descenso se produjo en todos los grupos de edad, salvo en el de 0 a 4 años, donde se registró un ligero aumento del 4 %. La mayor caída se observó en el grupo de 60 a 79 años, con un descenso del 41,2 %.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas descendió en todas, excepto en Ferrol, donde se produjo un incremento del 20,8 %. En cuanto a los ingresos hospitalarios, se contabilizaron 264 personas ingresadas con gripe confirmada, un 29 % menos que la semana anterior. La tasa global fue de 9,7 ingresos por cada 100.000 habitantes, con descensos en todos los grupos de edad salvo en el de 0 a 4 años, donde aumentó, y en el de 5 a 19 años, donde se mantuvo estable.

Desde el inicio de la temporada gripal, se han notificado 3.911 ingresos, de los cuales la práctica totalidad, 3.900, corresponden a virus de tipo A. Además, la red de farmacias centinela trasladó que la dispensación de antigripales descendió un 39,5 % y la de pruebas de antígenos un 41,6 %, confirmando la reducción de la circulación del virus.

La positividad de las muestras analizadas para gripe se situó en el 15,3 %, frente al 22,7 % de la semana anterior. Las previsiones del modelo de predicción apuntan a que en las próximas dos semanas la tasa de consultas podría descender hasta alcanzar el nivel basal, lo que consolidaría la actual tendencia a la baja.

A pesar de esta evolución favorable, Sanidade recuerda que se recomienda el uso de la mascarilla al acudir a centros de salud, puntos de atención continuada y urgencias hospitalarias, así como en áreas hospitalarias que atienden a pacientes vulnerables, como UCI, unidades de reanimación, trasplantes, oncología, hematología, diálisis y hospitales de día.