Adaceco ultima su Centro Integral de Daño Cerebral en A Coruña: la previsión es abrir en verano

En pocos meses, A Coruña contará con un nuevo centro de rehabilitación integral para la atención al daño cerebral donde la asociación Adaceco podrá desarrollar su actividad de forma centralizada, optimizando sus recursos. Lo hace tras una aportación económica de empleados de Inditex y con el apoyo de las instituciones, tanto Diputación de A Coruña como Ayuntamiento.

El nuevo centro encara la recta final de sus obras y se perfila como un referente para toda la provincia de A Coruña, especialmente para la zona norte del área sanitaria.

Así lo afirmó su presidente, Juan Luis Delgado Fernández, quien explicó que "este centro va a ser una referencia del daño cerebral en la provincia, complementando el que ya tenemos en Santiago y cubriendo una necesidad evidente en el norte".

Delgado destacó la ubicación estratégica del edificio, integrado en un radio de apenas 1.000 metros con otros recursos clave, como el CHUAC y un centro de atención a personas mayores.

"Aquí se cumple toda la parte sanitaria y social: la sanidad pública hace su función, pero necesitamos asociaciones como la nuestra para completar la atención social", señaló, insistiendo en que el centro ofrecerá actividades complementarias y especializadas para personas con daño cerebral adquirido.

En cuanto a los plazos, el presidente de Adaceco confirmó que la obra estará finalizada el 31 de marzo de 2026, aunque advirtió de que después será necesario completar los trámites administrativos.

"Las licencias llevan su tiempo y son un proceso laborioso, pero siendo optimistas, en julio o agosto el centro debería estar casi funcionando", indicó, avanzando que se convocará una inauguración oficial cuando todo esté listo.

La financiación

Uno de los puntos clave de sus declaraciones fue la financiación. Delgado explicó que la mitad del proyecto fue posible gracias a la aportación de los trabajadores de Inditex, mientras que la otra mitad se cubrió con un crédito de 1.050.000 euros asumido por la asociación.

"Firmar un crédito de esta magnitud da vértigo; todo lo que sea reducirlo nos da tranquilidad y evita poner en riesgo la viabilidad de Adaceco", reconoció.

El presidente fue claro al señalar que la prioridad de la entidad es centrarse en la atención a las personas usuarias. "No podemos estar mirando de reojo la financiación; nuestro trabajo es la atención al daño cerebral y cualquier ayuda que aminore el crédito nos permite dedicarnos plenamente a eso", afirmó, subrayando que el plan de viabilidad es sólido, aunque sensible a posibles desviaciones.

Durante el acto, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, anunció una aportación de 300.000 euros para reducir el impacto del crédito, calificando el proyecto como "un sueño cumplido" y una muestra del buen funcionamiento del sistema de bienestar y de la cooperación institucional.

La cesión de la parcela

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recordó la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento como el primer paso decisivo y puso en valor el esfuerzo continuado de la asociación. Rey destacó que más de 1.000 personas son diagnosticadas cada año en Galicia de daño cerebral adquirido, lo que refuerza la necesidad de infraestructuras específicas y de una colaboración constante entre administraciones, sector privado y tejido asociativo.