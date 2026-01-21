La Xunta diagnostica 89 cánceres de cuello uterino gracias al programa de detección precoz

El Programa gallego de detección precoz del cáncer de cérvix, puesto en marcha por la Xunta en el año 2021, ha diagnosticado, hasta mediados de octubre de 2025, un total de 89 cánceres, de los cuales el 77 % se encontraban en fase inicial. De este modo, el cribado mejora las posibilidades de tratamiento y supervivencia de las pacientes.

La Consellería de Sanidad, coincidiendo con la semana europea de prevención del cáncer de cuello de útero, hace balance del programa que la Xunta inició en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos en el año 2021 y que en la actualidad está implantado en toda Galicia.

Desde el comienzo del programa, la Consellería de Sanidad invitó a participar a 283.271 mujeres, lo que representa a más del 60 % de las mujeres de entre 35 y 65 años.

A lo largo de este año 2026, tal y como avanzó el conselleiro de Sanidad en el Parlamento, la Xunta incorporará al programa a las mujeres de 25 a 35 años.

Sanidad ha analizado, a enero de 2026, cerca de 233.366 muestras. La positividad global al virus del papiloma humano (VPH) se sitúa en el 6,91 %.

Además, en el período comprendido desde el inicio del programa y hasta mediados de octubre de 2025, se detectaron 1.906 lesiones precancerosas.

Cómo participar

La población diana de este cribado son las mujeres de 35 a 65 años residentes en Galicia y con cobertura sanitaria por el sistema público. La invitación se realiza mediante carta o SMS.

Las mujeres que aceptan participar pueden elegir entre recoger la muestra con un dispositivo de autosoma (que reciben en su domicilio) o solicitar cita con la matrona para realizar la prueba. El 44 % elige cita con la matrona y el 56 % opta por la autotoma.

La prueba primaria de cribado es la detección de infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). Si esta prueba es negativa, se repetirá a los cinco años.

Si la prueba es positiva, no implica necesariamente tener cáncer. Es preciso comprobar que no existan anomalías en las células, por lo que se realizará una citología. En función del genotipo del virus y del resultado de la citología, se establecerán distintas actuaciones clínicas: seguimiento en un período de tiempo variable mediante repetición de pruebas o derivación a colposcopia para descartar la presencia de una lesión premaligna o maligna del cuello del útero.

Toda mujer derivada a colposcopia recibirá, junto con la cita gestionada por el programa de cribado, una hoja informativa sobre la realización de la prueba y los posibles resultados.

Una vez realizada la colposcopia y biopsiadas, en su caso, las lesiones sugestivas de malignidad, se lleva a cabo una evaluación individual del riesgo en función del resultado de la anatomía patológica y se establece el seguimiento adecuado. Este resultado de la evaluación se comunica por carta a la persona interesada.

En caso de que se detecte alguna lesión premaligna o cáncer, el programa gestiona directamente una cita en el Servicio de Ginecología correspondiente.

La Xunta también anunció a finales del pasado año la extensión del cribado de cáncer de cérvix, además del de colon, al conjunto de centros penitenciarios de la comunidad gallega.

Cabe recordar que la Consellería de Sanidad publicó recientemente, en el Portal de Contratos Públicos, la licitación, por un importe de 494.406 euros, del suministro sucesivo de dispositivos de autosoma para la recogida de material celular de la vagina para el programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix. Se adquirirán 180.000 dispositivos hasta 2029 para las mujeres que conforman la población diana de este cribado.

Vacunación

Desde 2008 la Xunta ofrece, en el caso de las niñas, y desde 2022 también a los niños, la vacuna frente al virus del papiloma humano al cumplir los 12 años. En septiembre de 2024, el Ejecutivo gallego se adelantó varios meses a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud Pública y amplió la vacunación a todos los menores hasta los 18 años. Esta vacunación se amplió de nuevo en mayo del pasado año, elevándola hasta los 21 años.

Las tasas de cobertura en los nacidos en 2012 son del 98,77 % en el conjunto de Galicia y, desglosadas por áreas sanitarias: del 100 % en A Coruña y Cee; del 97,41 % en Ferrol; del 96,83 % en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; del 100 % en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; del 96,7 % en Pontevedra y O Salnés; del 100 % en Santiago de Compostela y Barbanza; y del 96 % en Vigo.