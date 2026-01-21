La gerencia del CHUAC informa a los sanitarios del estado actual del proyecto Nuevo CHUAC

El equipo directivo del Área Sanitaria de A Coruña y Cee ha puesto en marcha una ronda de reuniones informativas con los profesionales de todos los servicios y unidades asistenciales para explicar el estado actual del proyecto del Nuevo CHUAC, que se encuentra en fase de prelicitación.

Estos encuentros forman parte de un proceso organizado y participativo para compartir la formulación concreta del proyecto y resolver dudas.

Las reuniones están estructuradas en ocho bloques de trabajo, lo que permite una alta implicación de los profesionales directamente vinculados al futuro hospital.

Una vez concluida esta primera fase informativa, se abrirá una segunda ronda de encuentros técnicos destinada a recoger nuevas aportaciones, que serán analizadas junto a la oficina de supervisión de proyectos de la subdirección general responsable del desarrollo del Plan Director.

El objetivo es valorar e incorporar aquellas mejoras que se consideren oportunas, reforzando así un proyecto de gran complejidad y alcance.

2026, un año clave

2026 será un año clave para el Nuevo Hospital de A Coruña, con hitos relevantes como la supervisión técnica del proyecto de ejecución y la licitación de la Fase 2, la de mayor peso en superficie y presupuesto, con una inversión superior a 400 millones de euros y un plazo estimado de cinco años.

Con los trabajos de redacción y supervisión muy avanzados, la gerencia considera prioritario compartir el diseño resultante con los responsables de las distintas unidades, garantizando que el proyecto responda al Plan Funcional aprobado y a las necesidades reales de los equipos asistenciales.

La revisión permitirá difundir el contenido del proyecto en toda la organización, integrar aportaciones de los usuarios finales y aclarar cuestiones clave.

Todo ello se realiza teniendo en cuenta la convivencia entre las obras del Nuevo CHUAC y el funcionamiento del hospital actual, con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial mientras se ejecuta una de las infraestructuras sanitarias más importantes de Galicia.