El sindicato gallego Simega apoya las demandas laborales de los médicos de Urgencias

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha mostrado su apoyo a las demandas de los médicos y facultativos de Urgencias Hospitalarias del Sergas, al considerar que son más que justas, para un colectivo profesional sobre el que recae buena parte de la atención sanitaria de los pacientes.

Según señala el sindicato, estos profesionales, que denuncian una situación insoportable por la excesiva carga de trabajo que tienen y por las guardias continuadas, reclaman la convocatoria urgente de una reunión de la Mesa Sectorial monográfica para abordar la actualización del Acuerdo de Urgencias Hospitalarias, que no se revisa desde hace 18 años.

En este sentido demandan que se anteponga la voluntariedad de los profesionales para cubrir las jornadas complementarias; la actualización del complemento de atención urgente —que será voluntario— y del de turnicidad; y que las noches de los viernes sean consideradas pre festivos.

Los médicos de Urgencias Hospitalarias también reclaman la instauración del complemento de disponibilidad, con una retribución de 230 €/día + 10 €/hora realizada; y la equiparación del precio de la jornada complementaria de los médicos de urgencias al de la jornada complementaria de Atención Primaria.

Simega también respalda a estos profesionales que reclaman al Sergas, para los mayores de 55 años y por enfermedad, la exención de noches, y que estos profesionales puedan beneficiarse de los módulos de los que disfrutan los especialistas con exención de guardias; y la revisión periódica de lo