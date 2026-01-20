Reciben el alta en A Coruña los alumnos ingresados por el brote de salmonelosis en el IES Elviña

Los cuatro alumnos ingresados por el brote de salmonelosis en el IES Elviña de A Coruña han recibido este martes el alta hospitalaria. Así lo ha confirmado la Consellería de Sanidade este mediodía, después de que el pasado lunes 12 de enero se diera aviso de un brote alimentario en el centro.

Alrededor de 50 estudiantes de entre 1º de la ESO y 2º de Bachillerato se vieron afectados por el virus, de los cuales cuatro tuvieron que ser hospitalizados.

Tras la investigación llevada a cabo por la administración autonómica, se determinó que la causa de la salmonelosis fue la ingesta de tortilla en la cafetería del centro. Esta pudo haber sido consumida por los alumnos entre el 8 y 9 de enero durante la hora del recreo.

Los síntomas empezaron a aparecer en los días posteriores a la ingesta, cuando varios alumnos empezaron a tener vómitos, diarrea y fiebre. Se llegaron a notificar más de 60 afectados.

Después de lo sucedido, la cafetería ha permanecido cerrada para el resto de alumnos, a pesar de que se ha confirmado que las condiciones higiénicas del establecimiento eran buenas.