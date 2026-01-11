La gripe se estabiliza en A Coruña: "Empieza a preocupar el virus respiratorio sincitial"

La gripe sigue pisando con paso firme en Galicia. En lo que va de temporada se han superado los 3.250 ingresos. En el área sanitaria de A Coruña, el pico se alcanzó en noviembre, un mes y medio antes de la primera semana de enero, momento en que se alcanzó en la campaña pasada. Aunque sigue habiendo casos, el jefe del Servicio de Neumología del Área Sanitaria de A Coruña e Cee, el doctor Pedro J. Marcos, señala que la situación se encuentra "estabilizada desde hace poco más de un mes".

El doctor confirma que, este viernes 9 de enero, había 53 pacientes ingresados por gripe en la Unidad de Neumología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). De ellos, dos permanecen en la UCI. "Estamos un poco a la expectativa de ver cómo se comportan las fiestas, por ahora, está bastante controlado. Estamos en una meseta mantenida y con tendencia a disminuir", explica el profesional de la salud.

La semana del 22 de diciembre, antes del inicio de las fiestas navideñas, el hospital contaba con 73 personas ingresadas, una cifra superior a la actual. "Aunque el pico lo hicimos con 79 el pasado 11 de diciembre a la vuelta del puente del 6 y 8 de diciembre".

Esta tendencia a la baja podría variar en los próximos días, cuando se empiece a percibir el efecto de las reuniones familiares propias de estas fechas. "Deberíamos empezar a recoger ahora los efectos de Fin de Año. Ahora mismo la asistencia en urgencias sigue siendo alta, hay mucho cuadro respiratorio, que es verdad que la tasa de ingresos está bastante contenida". La vuelta al colegio también podría influir en la evolución de los datos. "Veremos los efectos entre finales de esta semana y principios de la que viene".

El tipo de gripe que más está afectando a la población en A Coruña es la de tipo A: "La variante K es muy contagiosa, pero pertenece a un subtipo diferente, el H3N2. Sin embargo, a nivel general, la mayoría de los casos aquí corresponden al subtipo H1N1, la clásica, aunque hay algunos aislados del H3N2".

Campaña de vacunación

La Consellería de Sanidade presentó el pasado jueves, los datos de vacunación frente a la gripe en la comunidad, que continúan en aumento, con 876.347 personas esta temporada. El conselleiro Gómez Caamaño, destacó el especial incremento de la cobertura vacuna frente a la gripe en los mayores de 65 años, con un 73,17 % de vacunados, dos puntos más que el año pasado.

"Espero que quien se tuviera que vacunar lo haya hecho", indicaba el jefe del servicio de neumología del CHUAC.

Crece el virus respiratorio sincitial (VRS)

Mientras la gripe muestra una tendencia a la baja, el virus respiratorio sincitial (VRS) se encuentra en pleno ascenso. "Empieza a preocupar; estamos viendo ingresos", confirma Pedro J. Marcos. Este viernes, había 5 personas ingresadas por VRS en la unidad de neumología. El profesional señala que se trata de un virus que se comporta "bien durante el invierno" y que la humedad y el frío favorecen su desarrollo.

La Consellería de Sanidade mantiene activa una campaña de inmunización de los bebés frente al VRS, hasta el 31 de marzo, y por ahora, el 96,5 % de los niños y niñas nacidos durante la campaña fueron inmunizados en el hospital y el 94,7 % de los menores de 6 meses captados por haber nacido fuera de las fechas de la campaña. De manera, que en total, más de 10.100 menores fueron vacunados frente al virus responsable de enfermedades como la bronquiolitis.

Medidas de prevención contra la gripe

Ante el inicio precoz de la ola epidémica de gripe en Galicia, la Xunta activó el pasado mes de noviembre el Plan sanitario de invierno 2025/2026. El jefe de neumología del área sanitaria de A Coruña recomienda que las personas de riesgo, con edad avanzada y patologías crónicas, especialmente respiratorias, utilicen mascarillas cuando acudan a zonas concurridas o cerradas.

El especialista también aconseja que, ante la presencia de síntomas respiratorios, se intente reducir, en la medida de lo posible, la interacción social y se haga uso de la mascarilla para evitar el contagio a personas más susceptibles.

Frente a la sintomatología Pedro J. Marcos recuerda la importancia de una buena hidratación y uso de antipiréticos. En el caso de que la fiebre persista, consultar con el médico de atención primaria: "Lo hacen de maravilla, trabajan bien y resuelven la mayoría de los casos. En casos bruscos, en los que hay un deterioro importante, es mejor acudir al PAC o al servicio de urgencias y ahí ya los evaluamos de otra manera".