Simega llama a los médicos gallegos a secundar el paro nacional los días 14 y 15 de enero

El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha hecho un llamamiento a todos los médicos, facultativos y MIR que trabajan en el Sergas,para que secunden las dos jornadas de paro convocadas "en defensa de un Estatuto Propio que contemple las particularidades de este colectivo profesional, y por la recuperación de la calidad asistencial".

Simega insta a los profesionales sanitarios "a alzar la voz contra un anteproyecto de Estatuto Marco" que mantiene unos "agravios intolerables" respecto a otros colectivos sanitarios, y sigue sin contemplar una clasificación profesional y un modelo retributivo que reconozca la singularidad del trabajo médico y su responsabilidad.

El Sindicato de Médicos de Galicia solicita a la Consellería de Sanidade que defienda un Estatuto Propio para médicos y facultativos en todos los foros y en otras instancias administrativas como el Ministerio de Sanidad.

Así, además de exigir un Estatuto Propio al Ministerio, la central sindical reclama a la Consellería de Sanidade el desarrollo integral del nuevo modelo de atención primaria cumpliendo los acuerdos alcanzados el 25/11/2025, compromisos de la Xunta que llevaron a la desconvocatoria de la huelga.

Entre esos acuerdos se encontraba la voluntariedad para hacer guardias en AP de manera incentivada incluidas las de los sábados por la mañana; la desaparición paulatina de la categoría FEAP, -medida que ya se ha iniciado-la limitación de agendas a 30 actos; la reducción de las tareas burocráticas y el acceso a la especialidad exclusivamente a través de la vía MIR.

Convocatoria de huelga de médicos en Galicia. Cedida

Durante las jornadas de huelga del 14 y 15 de enero Simega también exigirá a la Xunta la aplicación del Acuerdo de Urgencias Hospitalarias de 2007 en lo tocante a la jornada, retribuciones y condiciones de trabajo, y el desarrollo del Reglamento para módulos compensatorios de guardias, incluyendo menores de 55 años exentos por razones de salud.

La regulación de las guardias localizadas, libranzas, conversión económica en guardias físicas, y aplicación de los acuerdos de módulos de compensación al personal con guardias localizadas, serán otras de las demandas que quedarán patentes en los paros convocados para la próxima semana.