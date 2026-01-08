Galicia supera los 3.250 ingresos por gripe desde el inicio de la temporada

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño junto a la directora del Centro gallego para el control y la prevención de enfermedades, Marta Piñeiro Xunta de Galicia

La ola de gripe continúa incidiendo con intensidad baja y con tendencia decreciente en Galicia. Asi lo informó este jueves el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, con los últimos datos. En este contexto, situó la vacunación como pilar fundamental para hacer frente a los virus respiratorios y destacó que la comunidad sigue incrementando el número de personas vacunadas frente a la gripe, con 876.347 personas esta temporada.

Gómez Caamaño, en una rueda de prensa en la que también participó la directora del Centro gallego para el control y la prevención de enfermedades, Marta Piñeiro, destacó el especial incremento de la cobertura vacunal frente a la gripe en los mayores de 65 años, con un 73,17 % de vacunados, lo que supone dos puntos más que el año pasado.

También creció notablemente el porcentaje de personal sanitario vacunado, con más del 66 %, lo que representa 12 puntos más con respecto a 2024. En el colectivo de embarazadas, la cobertura aumentó casi 2 puntos porcentuales, superando el 48 %.

Con todo, el grupo de edad en el que se observa una mayor implicación sigue siendo el de mayores de 80 años, que supera las tasas de 2024 y este año alcanza el 82,5 % de vacunados.

Vacunación Covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS)

En cuanto a la vacunación frente a la covid-19, con una población diana menor, se administraron cerca de 480.000 dosis y se alcanzó una cobertura del 60 % en mayores de 70 años.

En lo referente a la inmunización de los bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS), con la campaña en marcha hasta el 31 de marzo, el 96,5 % de los niños y niñas nacidos durante la campaña fueron inmunizados en el hospital y el 94,7 % de los menores de 6 meses captados por haber nacido fuera de las fechas de la campaña. En total, más de 10.100 menores fueron vacunados frente al virus responsable de enfermedades como la bronquiolitis.

El conselleiro de Sanidad recordó la buena marcha del ensayo clínico Sincigal, de vacunación de mayores de 18 años frente al VRS, en el que ya participaron más de 18.000 personas.

Descenso de la ola de gripe

Según el último informe de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias elaborado por la Dirección General de Salud Pública, correspondiente a la primera semana del año, la onda de la gripe mantiene una intensidad baja y una tendencia decreciente, tras alcanzar el pico en la semana 49, a comienzos de diciembre.

No obstante, el aumento de los ingresos hospitalarios en la última semana y también de la venta de antigripales en las farmacias centinela, unido al efecto de las fiestas de Navidad, introducen elementos que llaman a la cautela, especialmente en los grupos de mayor riesgo, hasta confirmar la finalización de la onda epidémica de la gripe.

El informe recoge el descenso en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 5,6 %, situándose en 75,7 consultas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el grupo de mayores de 80 y más años experimentó un incremento del 45 %, alcanzando una tasa de 72,1 consultas por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a hospitalizaciones, la media de ingresos por gripe es de 15,5 por cada 100.000 habitantes. En la primera semana del año fueron hospitalizadas 420 personas con gripe confirmada. En concreto, se observa un descenso en el grupo de 5 a 19 años, y el aumento de los ingresos se produce en las personas de mayor edad, especialmente en mayores de 80 años, con un incremento de más del 27 % y 89,2 ingresos por gripe por cada 100.000 habitantes.

La tasa de hospitalizaciones aumentó prácticamente en todas las áreas sanitarias, sobre todo en Ferrol y en Lugo, aunque Ourense es el área con mayor tasa de ingresos, con 24,9 por cada 100.000 habitantes.

En lo que va de temporada, se notificaron 3.259 ingresos, la mayoría con gripe A.

El conselleiro de Sanidad hizo especial mención al buen funcionamiento de los servicios sanitarios durante la Navidad, unas fechas especialmente sensibles por el aumento de la presión asistencial debido a la afectación de los virus respiratorios y a la reducción de personal por los días de descanso y vacaciones a los que tienen derecho los profesionales.

Con todo, el Servicio Gallego de Salud respondió con normalidad y sin incidencias destacadas, al disponer y mantener todos los medios operativos, según lo recogido en el Plan de invierno, garantizando la asistencia sanitaria en todo momento a la población.

Gómez Caamaño señaló que, durante la segunda quincena de diciembre, se atendieron más de 50.500 urgencias hospitalarias, siendo el área de A Coruña y Cee y la de Vigo las que atendieron más urgencias en los hospitales, con más de 10.000 en cada una de ellas.

La mayor presión en las urgencias hospitalarias en esta segunda quincena de diciembre la soportó el área sanitaria de Ourense, seguida de la de Vigo, si bien con valores similares a los del pasado año por estas mismas fechas.