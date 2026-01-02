La ola de gripe desciende en Galicia con una bajada en la tasa de consultas de un 22,7%

Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas), en Santiago de Compostela. EP

Pasadas las fiestas de Navidad, la ola de gripe registra ya una intensidad baja con tendencia decreciente en Galicia. En la semana del 22 al 28 de diciembre, la tasa de consultas en atención primaria bajó un 22,7%, quedando en 80,2 consultas por cada 100.000 habitantes. En total, ingresaron 343 personas con gripe, lo que supone un 10% menos respecto a la semana anterior.

En cuanto a las áreas sanitarias, los casos de gripe descendieron en todas ellas. También lo hicieron los ingresos hospitalarios, a excepción de Pontevedra y O Salnés, donde creció un 9,6%, y de Vigo, donde se incrementó un 8,5%.

Por grupos de edad, la mayor parte de consultas se centra en menores de 4 años, seguido por el tramo de entre 5 y 19 años. Los ingresos también son más frecuentes entre los más pequeños. Entre los niños y niñas de 0 a 4 años la tasa aumentó un 124,5%. Y en el grupo de mayor edad, entre personas de 80 y más años, los ingresos suponen la tasa más elevada, con 64,8 ingresos por cada 100.000 habitantes.

A lo largo de esta temporada, según informa Sanidade, se notificaron un total de 2.813 ingresos, la mayoría de ellos con virus de tipo A.

En las farmacias, en la semana del 22 al 28 de diciembre se dispensaron más antigripales y pruebas de antígenos; un 24,2% y un 5,2% respectivamente.

Desde Sanidade recomiendan mantener medidas de prevención como el uso de mascarillas cuando se acuda a centros de salud, puntos de atención continuada o urgencias hospitalarias. En el resto de estancias de hospitales, la recomendación se mantiene en servicios de atención a personas vulnerables.