El virus sincitial deja una incidencia de casi el 6% en Galicia

Los casos de virus respiratorio sincitial en Galicia alcanzaron a finales de la semana pasada una tasa de positividad del 5,7% en Galicia. De acuerdo con los datos difundidos por el Sergas este miércoles, la tendencia en la comunidad es ligeramente al alza, aumentando desde hace dos semanas en casi un 25. Actualmente, hay un centenar de personas ingresadas por este motivo, una de ellas en la UCI. De todas formas, el organismo subraya que su incidencia es menor a años anteriores.

Concretamente, en la última semana la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis aguda bajó un 9,6% entre menores de dos años debido a la ausencia de consultas en menores de 2 meses. Sin embargo, sí aumentó entre los nacidos entre abril y septiembre en un 19,5% y entre los menores de 6 meses en un 10%.

En cuanto a las hospitalizaciones, las tasas bajaron a 25 ingresos por cada 100.000 habitantes entre menores de 2 años y de 1,2 ingresos por cada 100.000 habitantes entre mayores de 60 años.

En el cómputo general, el 70% de los pacientes superan los 60 años y el 10% son menores de un año.

Por áreas sanitarias, el virus está teniendo mayor incidencia en Vigo, con 29 hospitalizaciones, seguida de Santiago y Barbanza con 26 personas ingresadas y Ourense, Verín y Barco de Valdeorras con 17 ingresos.

Cerca de 9.900 personas están ya vacunadas frente a este virus en Galicia, con el 97% de menores nacidos en esta campaña ya vacunados. El plan continuará hasta el 31 de marzo del próximo año, con los niños recién nacidos siendo vacunados en las primeras 24 o 48 horas tras su nacimiento. Entre menores de 6 meses la cobertura alcanza el 94,6%.

Por otra parte, el pasado 20 de noviembre comenzó el ensayo Sincigal, un estudio pionero para evaluar la reducción de hospitalizaciones por este virus entre adultos. Así, han participado ya un total de 16.464 personas, el 87,6% de ellas mayores de 60. El área de A Coruña y Cee, con 3.995 participantes, lidera la campaña, que se extenderá hasta el 31 de enero.