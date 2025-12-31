El Instituto Gallego de Oftalmología cesa su actividad en Galicia

El Instituto Gallego de Oftalmología ha cesado de manera oficial su actividad en Galicia. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles el decreto de extinción del organismo, constituido en 1994, y cuya actividad se presta ahora en los hospitales gallegos a través de los servicios asistenciales del Sergas.

En un comunicado, la Xunta indica que su cierre se enmarca en las actuaciones de eficiencia y eficacia de la gestión pública y la racionalización del sector público autonómico. El personal de la Fundación se integrará ahora en la plantilla del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza.

En cuanto a las actividades asistenciales, docentes e investigadoras desarrolladas por el organismo en esta área sanitaria, ahora se integrarán en el complejo hospitalario universitario de Santiago, aprovechando así los recursos tanto materiales como personales y de conocimiento y experiencia aportados por la fundación.

Hasta el momento, este Instituto centraba las operaciones y actuaciones de mayor complejidad. En los últimos años, la incorporación de tecnologías más avanzadas en todas las áreas sanitarias ha hecho que sus servicios ya no fueran tan necesarios.

El Instituto se creó en 1994 por iniciativa del profesor Manuel Sánchez Salorio, a quien la Xunta reconoce su trabajo para la oftalmología de Galicia y de España.