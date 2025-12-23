Un total de 42 personas participaron en los grupos de Alcer Coruña sobre enfermedad renal en 2025

Un total de 42 personas formaron parte activa a lo largo del año 2025 de los grupos de personas con enfermedad renal crónica impulsados por Alcer Coruña, una iniciativa que se desarrolla bajo el nombre de Tardes con Alcer y que tiene como objetivo principal favorecer el encuentro, el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre personas que comparten un mismo diagnóstico.

Los grupos se mantuvieron de forma estable en las tres delegaciones de la entidad, con la participación de 12 personas en Ferrol, 20 en A Coruña y 10 en Santiago de Compostela.

Las sesiones, que se celebraron generalmente con una periodicidad mensual, permitieron abordar de manera colectiva miedos, inquietudes y vivencias comunes surgidas tras el diagnóstico de una enfermedad renal crónica.

La organización y mediación de las reuniones corrió a cargo del personal técnico de cada delegación, que adaptó las temáticas y dinámicas a las necesidades de cada grupo.

Entre las actividades desarrolladas destacaron la participación de profesionales especializados en nutrición, psicología o enfermería, la realización de dinámicas de role playing y la organización de actividades de ocio como baile o meriendas grupales.