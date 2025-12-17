Simega se suma en Galicia a la convocatoria de huelga de médicos en enero

El próximo mes de enero, los médicos gallegos irán de nuevo a huelga en defensa de un Estatuto Propio. El sindicato Simega ha confirmado este miércoles que se suma a la convocatoria prevista para los días 14 y 15 de enero.

Hace unos días, los sindicatos de clase y el Ministerio de Sanidad llegaron a un preacuerdo al respecto que, sin embargo, los sindicatos gallegos O'Mega y Simega, además de la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) no consideran que responda a sus demandas.

De esta forma, Simega explica en un comunicado que se suma a Apemyf en la convocatoria de movilizaciones para "garantizar una negociación específica para el colectivo médico y facultativo, entre las que se encuentran como ineludibles una clasificación profesional y un modelo retributivo que reconozca la singularidad del trabajo médico y su responsabilidad".

En caso de que Sanidad no dé respuesta a sus peticiones, los médicos valoran la posibilidad de una huelga indefinida.

Sobre el preacuerdo actual, Simega considera que admite guardias de hasta 17 horas y de hasta 24 horas de manera excepcional, dejando un tope conjunto de 45 horas semanales, lejos del objetivo pretendido por los facultativos de guardias de 12 horas como máximo. A esto se añade que el borrador no fija un régimen que evite encadenamientos prolongados ni garantiza el cómputo completo de guardias en jornada y jubilación.

Precisamente, sobre la jubilación parcial y anticipada, el sindicato valora que no se da una solución "efectiva para la penosidad del trabajo médico". Además, consideran que el nuevo modelo retributivo se supedita a un acuerdo fuera del Estatuto, lo que no asegura "mejoras reales en precio/hora de guardia, pagas extra o complementos ligados a responsabilidad".

Así, aunque se contempla una movilidad voluntaria abierta y permanente, con transición en 24 meses, continúa la movilidad por razón de servicio con carácter forzoso.

Simega concluye que el preacuerdo alcanzado con Sanidad "queda muy lejos de lo que son las reivindicaciones irrenunciables que presentaron ante el Ministerio", por lo que continuará con las movilizaciones para demandar "soluciones reales".