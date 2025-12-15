Los helicópteros del 061 volarán de noche por primera vez en Galicia

Galicia dará un paso importante en la atención a las emergencias sanitarias con la incorporación, por primera vez, de vuelos nocturnos en el servicio de transporte sanitario aéreo del 061.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello autorizó la licitación del nuevo contrato de este servicio esencial por un importe de 55,6 millones de euros, con una duración de ocho años, lo que permitirá ampliar y modernizar de forma notable la cobertura aérea de la sanidad pública gallega.

La principal novedad del contrato es la puesta en marcha de un helicóptero operativo en horario nocturno, que tendrá su base en Santiago de Compostela.

Tras un periodo de transición de 20 meses, la empresa adjudicataria deberá incorporar una aeronave con la capacidad y la tecnología necesarias para atender a pacientes durante la noche y en condiciones meteorológicas adversas, ampliando así de forma decisiva la respuesta del sistema sanitario ante situaciones de emergencia.

Este avance supondrá también un incremento de las horas anuales de prestación del servicio, ya que el helicóptero con base en Santiago pasará de operar en el actual horario de orto a ocaso a prestar servicio las 24 horas del día.

Por su parte, el helicóptero con base en Ourense contará con una atención continuada de hasta 12 horas, reforzando la cobertura territorial del transporte sanitario aéreo en la comunidad.

El contrato permitirá además la incorporación de aeronaves de mayores prestaciones que las actuales, lo que redundará en una mayor seguridad y confort para las tripulaciones y los pacientes.

Entre las mejoras previstas figuran también una bolsa de horas de vuelo para incrementar la operatividad del servicio, la certificación de helisuperficies para su uso diurno y nocturno, y el empleo de combustible ecológico, en línea con el compromiso ambiental de la Xunta.

La prestación del servicio seguirá coordinada por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que mantiene un papel clave en la atención urgente en la comunidad.

Durante el año 2024, los helicópteros del 061 realizaron 846 movilizaciones, y en lo que va de 2025 ya se han registrado más de 765 actuaciones, cifras que reflejan la importancia de este recurso como complemento esencial del sistema sanitario público.

El nuevo contrato refuerza también los mecanismos de control y seguimiento del servicio, incorporando un sistema de penalizaciones más severo y proporcional ante posibles incumplimientos, con el objetivo de garantizar la máxima calidad y fiabilidad en la atención sanitaria aérea.