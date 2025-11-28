Los hospitales de Galicia abrirán este fin de semana para una vacunación extraordinaria contra la gripe

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acude a la vacunación de la gripe y la Covid Xunta de Galicia

Los hospitales públicos de Galicia activarán este fin de semana unas jornadas extraordinarias de vacunación contra la gripe, una medida con la que la Consellería de Sanidade busca reforzar la protección del grupo de edad comprendido entre los 60 y los 69 años, al que ya se ha citado mediante SMS.

En total, serán 33.000 las personas convocadas, todas ellas pendientes aún de recibir la dosis correspondiente en sus centros de salud.

La iniciativa se lleva a cabo como respuesta anticipada al inicio precoz de la onda epidémica de la gripe, que se encuentra en un nivel bajo pero con tendencia al alza.

Para ello, los hospitales del Servizo Galego de Saúde en las siete grandes ciudades abrirán sus espacios de vacunación durante el sábado y el domingo, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, un esfuerzo logístico que busca acelerar la campaña de este otoño.

En estos puntos se administrará la vacuna en el Hospital Universitario de A Coruña, el Arquitecto Marcide de Ferrol, el Clínico de Santiago, el Lucus Augusti de Lugo, el CHUO de Ourense, el Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Provincial de Pontevedra, cada uno con áreas específicas habilitadas para garantizar la fluidez del proceso.

Los hospitales comarcales, por su parte, concentrarán la vacunación el sábado en el mismo horario, con espacios preparados en Cee, Barbanza, A Mariña, Monforte, Valdeorras, Verín y O Salnés.

La campaña conjunta frente a la gripe y la COVID, iniciada en septiembre, avanza ya con cifras significativas: más de 682.200 personas han recibido la vacuna y el 55,7 % de la población mayor de 60 años está inmunizada.

A quienes no reciban el SMS para acudir al hospital este fin de semana, la Dirección Xeral de Saúde Pública les enviará próximamente una nueva cita para vacunarse en su centro de salud habitual.