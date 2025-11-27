Los médicos gallegos de Atención Primaria denuncian manipulación en las cifras de la huelga

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

Los médicos gallegos han denunciado este jueves, en su segunda jornada de huelga por una mejora en las condiciones laborales, que la Xunta de Galicia no está remitiendo datos reales del seguimiento del paro. La huelga está convocada por la CIG y O'Mega, mientras que otros sindicatos como Simega, CSIF, CCOO y UGT decidieron desconvocar el paro al ver respondidas sus demandas en las negociaciones con Sanidade.

Según los datos facilitados por la Xunta, el seguimiento en el turno de mañana en esta segunda jornada fue de un 4,9% en todos los centros sanitarios gallegos. Concretamente, en el área de A Coruña-Cee fue del 5,6% en el de Santiago y Barbanza del 9,4%, en Ferrol del 5%, en Lugo, A Mariña y Monforte del 1,9%, en Ourense, Verín y O Barco del 1%, en Pontevedra y O Salnés del 5,3% y en Vigo del 5,5%.

Por la tarde, Sanidade remitió cifras de un seguimiento del 3,5% en los centros gallegos.

Sin embargo, desde O'Mega critican que se está calculando el dato teniendo en cuenta a todo el personal de Atención Primaria y no solo a los facultativos, personal al que ellos convocan.

De acuerdo con los datos remitidos por la asamblea de médicos del área de A Coruña, el seguimiento en la primera jornada habría alcanzado un 59% de participación, mientras que hoy habría llegado al 47,7% en el turno de mañana; cifras que son resultado de descontar las ausencias justificadas y los servicios mínimos.

"A folga continúa forte, con compromiso e dignidade", afirman en un comunicado en el que mantienen que "seguimos defendendo unha Atención Primaria de calidade, con persoal formado e estable, e uns mínimos que non sexan unha trampa".

Gómez Caamaño pone el foco en la huelga de diciembre en contra del Estatuto Marco del Ministerio

Este jueves, el conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño ha remitido una carta al Ministerio de Sanidad en la que demanda un "esforzo de diálogo e negociación" ante la huelga convocada entre el 9 y el 12 de diciembre en contra del Estatuto Marco.

El envío de la carta coincide con el segundo día de huelga en Galicia, después de que las negociaciones entre Sanidade y sindicatos por las condiciones laborales de los médicos no llegasen a un acuerdo.

Aunque Simega, CSIF, CCOO y UGT dieron por buenas las conversaciones, la CIG y O'Mega mantienen el paro.

Respecto a la huelga de diciembre, el SERGAS estima que el paro puede "supoñer a paralización de preto de 340 cirurxías, de máis de 10.000 consultas e de 600 probas diagnósticas na sanidade pública galega".

En declaraciones a medios, Gómez Caamaño ha afirmado estar preocupado por una protesta que "ameaza con paralizar ou afectar gravemente á asistencia durante unha semana enteira de decembro", a las puertas de la Navidad y con un previsible aumento en los casos de gripe.

Ante este escenario, el titular de Sanidade pide al Ministerio un "proceso de negociación urxente" para evitar la huelga.

Respecto a la que se está desarrollando esta semana en los centros gallegos, Gómez Caamaño citó las cifras de su consellería, con un seguimiento de en torno al 5% y agradeció al personal "que está a permitir que estas xornadas transcorran sen incidencias destacables e co menor impacto asistencial posible para non prexudicar aos pacientes".

En relación a las mejoras laborales y la cobertura de plazas, el conselleiro de la Xunta señaló al Ministerio de Sanidad como responsable y como administración competente.

Sobre los acuerdos alcanzados, destacó el "incentivar a voluntariedade para a realización das gardas de atención primaria e para a cobertura dos sábados, e fortalecer a figura do médico de familia".

La Mesa Sectorial abordará estas cuestiones en una reunión prevista para el 5 de diciembre.