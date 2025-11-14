Sanidade, dispuesta a retirar el documento de medidas para Primaria que motivó la convocatoria de huelga

La Consellería de Sanidade ha confirmado este viernes por la tarde que está dispuesta a retirar el documento de medidas para Atención Primaria que llevó a la Mesa Sectorial de octubre y que motivó la convocatoria de huelga por parte de las centrales sindicales.

Según han informado desde Sanidad, ya han abierto un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores. De hecho, durante esta semana se ha ido reuniendo con los principales sindicatos.

Como punto de partida para este proceso, la Consellería ofrece la retirada del documento que generó "gran disgusto" —en palabras de los propios sindicatos en su momento— en aras de "facilitar" el marco de negociación.

Confían en que, de esta manera, se puedan acordar soluciones para garantizar la asistencia en los centros de atención primaria en el contexto de déficit de profesionales y evitar así la celebración de la huelga convocada para el 26 de noviembre.

Esta oferta llega después de que este mismo viernes se conociera que el sindicato médico Simega rompía negociaciones con el departamento autonómico y reiteraba su intención de parar en noviembre. Algo similar ocurría con O'Mega, que registró por la mañana el preaviso de huelga en el Sergas para los días 26, 27 y 28 de noviembre y los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

Los sindicatos mantienen la intención de ir a huelga

Según trasladan los portavoces de las organizaciones sindicales del comité de huelga —CSIF, CIG, CCOO y UGT—, durante la reunión mantenida este viernes la Consellería se comprometió también a poner freno a la reconversión de nuevas plazas de FEAP a partir de 2026 y a convocar en enero el concurso específico de enfermería familiar y comunitaria, dos puntos reclamados de manera reiterada por los sindicatos.

Sin embargo, pese a estos primeros movimientos, las organizaciones denuncian que el encuentro —que se prolongó más de seis horas— no dejó avances sustanciales. La Administración, afirman, se limitó a exponer plazos y escenarios sin poner sobre la mesa medidas concretas ni compromisos efectivos.

Los sindicatos insisten en que la falta de respuestas reales impide un acuerdo y advierten de que la huelga seguirá plenamente activa mientras no se den pasos firmes hacia una solución satisfactoria para todo el personal afectado. La negociación quedó fijada para retomarse el próximo lunes.