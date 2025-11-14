Desconvocada la huelga de celadores del CHUAC al alcanzarse un acuerdo con la dirección
El sindicato CIG valoró como positivos los compromisos adoptados para la mejora de la cobertura del personal y el incremento estructural de las plantillas
La huelga prevista en los servicios de quirófano y reanimación del CHUAC ha quedado oficialmente desconvocada después de que la Comisión de Centro y la Xerencia de la Área Sanitaria da Coruña e Cee alcanzaran un acuerdo valorado como positivo por la plantilla.
El pacto, que fue sometido a votación y refrendado por los profesionales, pone fin a varios días de reuniones en las que se analizaron las principales demandas laborales y organizativas.
Según trasladan desde la Comisión de Centro, la dirección sanitaria asumió compromisos clave para reforzar el funcionamiento de estos servicios.
Entre ellos, destacan la mejora de la cobertura de personal, medidas específicas para asegurar la continuidad asistencial y un incremento estructural de las plantillas, destinado a dotar de estabilidad a los equipos que operan en quirófano y reanimación.