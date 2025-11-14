Desconvocada la huelga de celadores del CHUAC al alcanzarse un acuerdo con la dirección

La huelga prevista en los servicios de quirófano y reanimación del CHUAC ha quedado oficialmente desconvocada después de que la Comisión de Centro y la Xerencia de la Área Sanitaria da Coruña e Cee alcanzaran un acuerdo valorado como positivo por la plantilla.

El pacto, que fue sometido a votación y refrendado por los profesionales, pone fin a varios días de reuniones en las que se analizaron las principales demandas laborales y organizativas.