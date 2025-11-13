A Coruña acoge la I Feria Salud y Sociedad para promover bienestar e inclusión social

La Universidad de A Coruña, a través de su unidad UDC Saludable, junto con el Ayuntamiento de A Coruña, organiza la I Feria Salud y Sociedad, una iniciativa abierta y participativa destinada a poner en valor el papel de las instituciones, entidades sociales y asociaciones en la promoción de la salud, el bienestar y la inclusión social.

La cita tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, de 9:30 a 14:00 horas, en el Centro Ágora, en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de A Coruña.

La iniciativa cuenta con la implicación de la Vicerrectoría del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social y busca fortalecer alianzas entre instituciones públicas y el tercer sector para ofrecer respuestas conjuntas a las necesidades de salud y vulnerabilidad en el entorno urbano.

En la feria participarán numerosas asociaciones y entidades relacionadas con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el apoyo a colectivos vulnerables, incluyendo desde asociaciones de lucha contra el cáncer o la epilepsia hasta organizaciones que trabajan con personas con trastornos neurológicos, enfermedades raras o movilidad reducida.

El programa de la jornada incluirá la apertura de puertas, con stands y actividades informativas y participativas, talleres, demostraciones y asesoramiento a cargo de las entidades presentes, así como un acto institucional con recepción de autoridades y un corte simbólico.

La feria pretende ser un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y la ciudadanía, donde compartir recursos y buenas prácticas, visibilizar el trabajo de las asociaciones y fomentar la colaboración entre instituciones, profesionales, alumnado y público interesado en el bienestar comunitario.