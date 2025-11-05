El hospital Ribera Juan Cardona celebró en Ferrol unas jornadas para abordar necesidades en jóvenes

El hospital Ribera Juan Cardona ha organizado la primera jornada infanto-juvenil bajo el lema Todos tenemos calcetines de colores, una cita destinada a compartir información y conocimientos sobre las necesidades actuales de la infancia y la adolescencia.

El centro sanitario busca con esta iniciativa visibilizar la importancia de un abordaje multidisciplinar y ofrecer a padres, educadores y profesionales una información veraz y actualizada sobre temas complejos como los trastornos del neurodesarrollo.

En la mesa participaron el doctor José Ramón García López, jefe del servicio de psiquiatría del hospital, quien explicó las opciones de abordaje en casos de TDAH con un lenguaje claro y adaptado a los asistentes; y Daniel Valencia, psicólogo sanitario, que destacó el papel esencial de la familia y el centro escolar en las intervenciones.

También intervino la nutricionista Eva Anca, que centró su exposición en la influencia de la alimentación saludable en el neurodesarrollo.

Entre sus recomendaciones, dejó una frase muy recordada por los presentes: "si necesitas leer la etiqueta para saber si algo es o no saludable, lo más probable es que no lo sea".

Por su parte, la logopeda Sara Dopico subrayó que en los tratamientos de pacientes con trastornos de neurodesarrollo "la intervención logopédica debe plantearse desde un enfoque interdisciplinar", destacando la necesidad de coordinación entre distintos especialistas.

La jornada finalizó con una mesa redonda abierta al público, donde los asistentes pudieron plantear dudas y compartir inquietudes con los ponentes.