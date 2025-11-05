En busca y captura una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña

Un juzgado ha decretado orden de busca y captura para una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña y que llegó a ejercer.

Así lo han informado fuentes judiciales consultadas por Europa Press en relación a un caso por el que se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa.

La mujer llegó a trabajar en una clínica de A Coruña y también en un centro geriátrico en la provincia de Lugo, llegando a dar tratamientos y hasta emitir certificados de defunción.

Por otra parte, no compareció en el juicio que estaba fijado hace unos meses en un Juzgado de lo Penal de Lugo y en una causa por la que se enfrenta a penas de tres años y medio de cárcel.

Según la acusación, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación.