En busca y captura una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
No compareció el pasado mes de julio en un juzgado en Lugo por una causa por la que se enfrenta a tres años y medio de prisión
Te puede interesar: Rueda ratifica 21 nuevos psicólogos clínicos para Primaria en 2026 y Pontón urge un pacto para contratar 100
Un juzgado ha decretado orden de busca y captura para una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña y que llegó a ejercer.
Así lo han informado fuentes judiciales consultadas por Europa Press en relación a un caso por el que se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa.
La mujer llegó a trabajar en una clínica de A Coruña y también en un centro geriátrico en la provincia de Lugo, llegando a dar tratamientos y hasta emitir certificados de defunción.
Por otra parte, no compareció en el juicio que estaba fijado hace unos meses en un Juzgado de lo Penal de Lugo y en una causa por la que se enfrenta a penas de tres años y medio de cárcel.
Según la acusación, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación.