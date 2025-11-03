La Fundación Amancio Ortega firma un convenio con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

Momento de la firma entre la Fundación Amancio Ortega y la Junta de Castilla-La Mancha con Flora Pérez Marcote y Emiliano García-Page. Fundación Amancio Ortega

La Fundación Amancio Ortega ha firmado este lunes un convenio de colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha por el cual financiará proyectos de tratamientos avanzados e innovación científica en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Con este acuerdo, la Fundación aportará 11,24 millones de euros en diversos proyectos, que permitirán al Hospital Nacional de Parapléjicos liderar innovaciones y establecer estándares en tratamientos avanzados para impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares.

Entre otros, el hospital podrá adquirir equipos de vanguardia para tratamiento y rehabilitación con sistemas robotizados, podrá financiar proyectos de alta formación para profesionales, además de nuevas unidades para investigación científica y el desarrollo de un programa de rehabilitación intensivo y personalizado para mejorar la función de la mano en pacientes tetrapléjicos mediante técnicas de estimulación cerebral.

El objetivo del acuerdo es mantenerse a la vanguardia de la atención a pacientes, impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares. El centro es referente en ámbito de la atención integral a personas con lesiones medulares, reconocido a nivel nacional por su dedicación especializada y su enfoque innovador.