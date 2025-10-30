El Sergas sitúa en 91,67 % el seguimiento de la huelga de técnicos sanitarios en el turno de tarde

Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas), en Santiago de Compostela. EP

El seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios convocada por el sindicato estatal correspondiente alcanzó en el turno de esta tarde de jueves el 91,67%, superando el 58,27 % registrado por la mañana en los centros sanitarios de la comunidad gallega. Así, el porcentaje de participación en las siete áreas sanitarias del Servizo Galego de Saúde alcanzó el 92,78%.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Agencia Gallega de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica el porcentaje de seguimiento de la huelga fue del 81,82 %.

El grado de cumplimiento de los servicios mínimos marcados fue del 100 % a lo largo de toda la jornada.

Reclamaciones

La huelga está convocada con varias reclamaciones dirigidas principalmente al Ministerio de Sanidad, a Hacienda y a las distintas consejerías de Salud de todo el país.

Entre las reclamaciones de los técnicos están la mejora de su formación a grado universitario, la recatalogación de sus puestos de trabajo como profesión sanitaria y subidas salariales correspondientes a los empleados públicos.