Los técnicos sanitarios de Galicia convocan una huelga de cuatro días

Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas), en Santiago de Compostela. EP

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios ha convocado para estos próximos días una huelga nacional que tendrá su eco en Galicia. Será los días 30 y 31 de octubre y el 3 y 4 de noviembre. Para el territorio gallego, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles la orden de la Consellería de Sanidade por la que se determinan los servicios mínimos

De acuerdo a la misma, según recoge Europa Press, se mantienen "los servicios mínimos necesarios para garantizar la asistencia imprescindible a pacientes hospitalizados, así como la atención urgente y permanente a personas usuarias y los servicios sanitarios que no pueden aplazarse sin consecuencias negativas para la salud".

En el ámbito de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos se deberá garantizar la cobertura del servicio, igual que en la Fundación Pública de Medicina Genómica en el caso de pruebas urgentes e inaplazables.

En cuanto a personal en instituciones públicas y privadas, habrá una cobertura del 100% en la actividad urgente, "dado que no es posible prever las necesidades por no ser una actividad programable". En otras áreas de trabajo, se establecerá, con carácter general, un número equivalente de domingos o festivos.

Reclamaciones

La huelga está convocada con varias reclamaciones dirigidas principalmente al Ministerio de Sanidad, a Hacienda y a las distintas consejerías de Salud de todo el país.

Entre las reclamaciones de los técnicos están la mejora de su formación a grado universitario, la recatalogación de sus puestos de trabajo como profesión sanitaria y subidas salariales correspondientes a los empleados públicos.