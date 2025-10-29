El Chuac de A Coruña recibe un reconocimiento por su manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal

La Unidad de Atención Integral a pacientes con EII del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña ha recibido la certificación de calidad otorgada por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU).

Excelencia de la Unidad de Atención Integral a pacientes con EII, una distinción que sitúa al centro sanitario como hospital de referencia y reconoce la calidad asistencial e investigadora desarrollada por la Unidad. José Ramón Parada Jorgal, gerente del Sergas, entregó la acreditación que certifica la calidad de esta nueva unidad de enfermedades inflamatorias intestinales a Teresa Diz-Lois Palomares, responsable de la unidad.

El Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a pacientes con EII (CUE) es un proyecto desarrollado e impulsado por GETECCU, auditado por Bureau Veritas como tercera parte independiente, y que cuenta con el apoyo de la biofarmacéutica AbbVie. Su objetivo es reconocer a aquellas Unidades de EII del país que aseguren la mejor prestación asistencial a pacientes con esta enfermedad. Está considerado el mayor reconocimiento para estas Unidades por su labor en la atención de la EII en España, situándolas como referente a nivel regional y nacional.

Como explica la presidenta de GETECCU, la Dra. Yamile Zabana: "En GETECCU tenemos un fuerte compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la EII y, para lograrlo, la clave está en garantizar la excelencia asistencial. A través de este programa de certificaciones analizamos, de forma objetiva y sistematizada, la calidad de la asistencia prestada, identificando áreas de mejora. De esta forma, nos aseguramos de que la atención que reciben los pacientes sea sinónimo de homogeneidad y excelencia".

La responsable de la Unidad de EII, la Dra. Teresa Diz-Lois, indicó que esta acreditación "supone un reconocimiento muy importante al trabajo que llevamos realizando desde hace años en el Hospital y en el Servicio de Aparato Digestivo. Este logro es fruto también de la implicación de profesionales de los Servicios de Cirugía, Radiología, Reumatología, Anatomía Patológica, Farmacia, y de las Unidades de Nutrición y de Gastroenterología Pediátrica".

Y añadió que "estamos muy orgullosos de este reconocimiento y quiero agradecer a todos los miembros del equipo su esfuerzo y compromiso. Con todo, tenemos la responsabilidad de seguir mejorando: cada vez hay más pacientes y la práctica clínica es más exigente y compleja".

Esta Unidad, que actualmente atiende a cerca de 2.000 personas, tiene como objetivo controlar la EII en todas sus dimensiones —intestinal, general, personal y social—, prevenir complicaciones y favorecer una plena calidad de vida. "Sabemos que aún no lo conseguimos en todos los casos, pero trabajamos cada día para lograrlo en un número creciente de pacientes", subrayó la responsable.

Por otra parte, la atención de estas enfermedades requiere un manejo coordinado por varias especialidades y, en nuestro caso, desarrollamos la Unidad de EII desde el principio con un Comité Multidisciplinar y en paralelo con el impulso del área de Atención Integrada, en concreto con la Unidad de enfermedades inmunomediadas (IMID) del Hospital.

¿Qué es EII?

La EII se define como un grupo de trastornos inflamatorios que engloba dos entidades fundamentales: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Se trata de una patología de causa desconocida pero mediada inmunológicamente, cuyos síntomas son muy variados e incluyen habitualmente diarrea o dolor abdominal, llegando en ocasiones a requerir cirugía o ser incapacitantes para los pacientes.

El inicio de la enfermedad suele darse en edades jóvenes y durante su desarrollo pueden presentarse complicaciones, tanto intestinales (oclusión intestinal, deficiencias nutricionales y sus consecuencias, etc.), como extraintestinales (dermatológicos, reumatológicos, oculares y hepatobiliares, entre otras).

La aparición de los síntomas de la enfermedad es impredecible, con períodos de ausencia de síntomas y brotes, y en muchos casos requiere hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. La cronicidad, variabilidad e imprevisibilidad de la enfermedad, los controles periódicos, un tratamiento farmacológico continuado y la posible necesidad de exploraciones endoscópicas o intervenciones quirúrgicas tienen un gran impacto en la vida familiar, laboral y social del paciente, y condicionan considerablemente su percepción de salud y su calidad de vida.

A pesar de los avances, aún existen importantes necesidades no cubiertas para las personas que viven con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Estas necesidades se centran en disponer de nuevas opciones terapéuticas más eficaces que permitan prolongar la respuesta de los pacientes a los tratamientos y ofrecer soluciones a todo el amplio espectro de pacientes, mejores herramientas de detección y un diagnóstico más temprano.

Además, los pacientes también buscan seguir optimizando el manejo de la EII con el objetivo de beneficiar su calidad de vida y que la patología no afecte ni limite su día a día, una mayor comprensión y conciencia pública y seguir centrándose en conocer más sobre la EII, aún desconocida en ciertos aspectos relacionados con sus causas, evolución y abordaje.