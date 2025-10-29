La Asociación Española Contra el Cáncer pone en marcha un protocolo de voluntariado en Ferrol

Voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol. Asociación Española contra el Cáncer

La Asociación Española contra el Cáncer y el área sanitaria de Ferrol han firmado una nueva colaboración que permitirá crear un protocolo para que el voluntariado de la AECC realice tareas de acompañamiento en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Naval.

Sus funciones principales pasarán por crear un clima de confianza y comodidad, acompañar desde un enfoque humano de manera complementaria a los profesionales sanitarios y detectar las necesidades de los pacientes para trasladarlas al personal. En cada jornada, prevista para los miércoles de 11:00 a 13:00 horas, habrá un grupo de entre dos y tres personas.

La formación, en ningún caso sanitaria, correrá a cargo de la asociación.

Marcelino Mosquera, responsable de la unidad de paliativos, ha recordado que esta iniciativa "reforza o enfoque integral do coidado, que atende corpo, mente e contorna social" antes de añadir que "o voluntariado non substitúe coidados, humanízaos. Este acordo permítenos acompañar mellor ás persoas nos momentos máis delicados da vida, con proximidade, respecto e calidez".

En qué consistirá el voluntariado

A su llegada, las personas voluntarias deberán pasar por el control de enfermería, donde se les indicará a qué habitaciones y a cuáles no pueden acudir. Antes de entrar, deberán identificarse como miembros de la asociación y solicitar permiso al paciente o a sus familiares.

El objetivo del voluntariado es ofrecer una charla informal para crear un clima de confianza y comodidad que permita detectar necesidades y acompañar a estos pacientes.

Paralelamente, la AECC puede ofrecer información sobre los servicios gratuitos que lleva a cabo.