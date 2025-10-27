Galicia citará a 49.000 fumadores para el cribado piloto de cáncer de pulmón

La Xunta de Galicia ampliará a toda la comunidad el programa piloto de cribado de cáncer de pulmón tras los buenos resultados obtenidos en su primera fase, desarrollada en el centro de salud del Ventorrillo, en el área sanitaria de A Coruña y Cee. Esta iniciativa convirtió a Galicia en la primera comunidad autónoma en testar un sistema de detección precoz de este tipo de tumor, el más letal del mundo.

El Consello da Xunta analizó este jueves un informe que avala dicha ampliación, cuyo objetivo es contrastar la eficacia real del cribado con una muestra más amplia y representativa del conjunto del territorio gallego, incluyendo zonas urbanas y rurales, de costa e interior, y con datos sobre la participación real de las personas candidatas.

Sanidade, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, comenzará en las próximas semanas a enviar los primeros SMS para invitar a 48.660 personas de entre 55 y 74 años a responder una breve encuesta. Esta herramienta permitirá detectar a fumadores y exfumadores (con menos de 10 años sin fumar) con una exposición tabáquica igual o superior a 20 paquetes/año, población objetivo del programa.

La Xunta estima que unas 14.598 personas responderán a esta encuesta, cifra que se considera suficiente para evaluar la viabilidad de extender el cribado al sistema sanitario gallego en su conjunto.

Una inversión para evaluar eficacia y futuro impacto asistencial

El Gobierno gallego destinará 60.405 euros a esta ampliación del proyecto LUNG-GAL, que permitirá valorar la eficacia clínica del cribado mediante tomografía computarizada de baja dosis (TCBD), así como el impacto que tendría en recursos y organización dentro de la sanidad pública.

La previsión es que las pruebas diagnósticas se realicen durante el primer semestre de 2026 en hospitales de referencia de las siete áreas sanitarias de Galicia. Entre los objetivos marcados figuran: detectar tumores en estadios iniciales; mejorar la supervivencia de los pacientes; garantizar equidad en el acceso al cribado; reforzar la prevención frente al tabaquismo.

Una primera fase pionera y con alta participación

El ensayo piloto iniciado en 2024 en el Ventorrillo obtuvo una participación del 72,2 %. De las casi 400 personas que cumplían los criterios: 273 acudieron a la prueba diagnóstica; 7,4 % fueron derivadas a la vía rápida oncológico; se confirmaron 5 casos de cáncer de pulmón, el 60 % en fase inicial; se detectaron otros hallazgos clínicos relevantes en casi un tercio de los participantes

La Xunta destaca que detectar un cáncer en fases iniciales es crucial para elevar las tasas de supervivencia y aumentar las opciones terapéuticas.

Además, el pasado año 3.080 personas fueron tratadas en Galicia para dejar de fumar, una línea estratégica que el Gobierno autonómico considera imprescindible para combatir la enfermedad desde la prevención.