La Unidad de Quemados del CHUAC de A Coruña obtiene un reconocimiento europeo por su calidad Cedida

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha obtenido la acreditación de la Asociación Europea de Quemados (EBA), que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de atención, docencia y práctica médica en este tipo de lesiones. Esta unidad es la segunda de un centro hospitalario español en obtener este reconocimiento, que hasta ahora solo tenía el Hospital Universitario Vall d'Hebrón.

El área sanitaria de A Coruña y Cee ha celebrado esta acreditación, que respalda el trabajo que realizan los profesionales de esta unidad. Precisamente, en los últimos meses, atendieron entre otros a los bomberos y brigadistas heridos durante la ola de incendios que arrasó miles de hectáreas en Galicia.

La EBA acredita de esta forma que el CHUAC dispone de los recursos humanos, tecnológicos, de gestión y logísticos adecuados para la atención de las lesiones de grandes quemados, sin dejar de lado la apertura a colaboraciones futuras a nivel europeo con otros centros en cuanto a la formación y a avances clínicos.

La Unidad de Quemados del CHUAC consta de un área de hospitalización, con cinco boxes individuales y un doble polivalente adaptable a pacientes pediátricos; una zona de críticos, con tres boxes de control de presión positiva y de temperatura, individualizados y monitorización completa de pacientes además de tres monitores portátiles; una zona de curas, dos baños terapéuticos, un área de consultas externas y un quirófano integrado en la propia unidad.

Las salas de baño terapéutico se encuentran situadas cerca del área quirúrgica y tienen tomas de oxígeno y vacío, con temperaturas y humedad regulables, mientras que el área de control de enfermería permite la visión directa de los boxes de críticos y dispone de un sistema central de monitorización.

Esta unidad es ya referencia nacional (Cesur) y de ella forman parte cirujanos plásticos, médicos intensivistas y residentes. Además, debido a la complejidad de la patología que trata, dispone de anestesista, médico rehabilitador, 15 enfermeras, 10 auxiliares de enfermería, tres celedores, un fisioterapeuta y un psicólogo.

La actividad asistencial de esta unidad, añade el área sanitaria de A Coruña y Cee en un comunicado, es extensa: en 2024 realizó más de 145 ingresos con una estancia media de 15 días. El número de pacientes que pasaron por consultas externas fue de 2.523, de las que 289 fueron iniciales y 2,334 sucesivas. Respecto a las intervenciones quirúrgicas, hubo casi 150.