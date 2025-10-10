La alcaldesa de A Coruña sobre los plazos del nuevo CHUAC: "Esperamos que esta vez se cumpla"

Este jueves, Concello de A Coruña y Xunta de Galicia mantuvieron una reunión para actualizar la evolución de las obras del nuevo CHUAC tras la cual se ha establecido un nuevo plazo de finalización, el 2031. Suponen cuatro años más a lo planteado inicialmente, que situaba el fin de las obras en el 2027. Un día después de esta reunión, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, ha lamentado que "los plazos que ofreció Feijóo en su momento no se han cumplido y no se van a cumplir. Esperamos que esta vez se cumpla el plazo marcado por la propia Xunta".

En declaraciones a medios esta mañana, Rey ha incidido en que "ahora lo que vamos a sufrir son cuatro años más de retraso en una infraestructura fundamental para la ciudadanía de A Coruña que cuenta con el apoyo del Concello".

El gobierno local aporta 22 millones que sufragarán los accesos al hospital. De esta aportación, desde el Concello indican que se van otorgando a medida que se ejecutan las obras y que, hasta el momento, la Xunta solo ha certificado 580.000 euros de esos 22 millones.

En la segunda fase de las obras, que se licitará el próximo año, el presupuesto total asciende a 400 millones de euros.

Seguimiento cada seis meses

Además, en la reunión celebrada este jueves se acordó celebrar una reunión de la comisión de seguimiento semestral.

"Hemos quedado en hacer una comisión de seguimiento al menos cada seis meses para ver si se cumplen los plazos y ver cómo va la ejecución", señaló la alcaldesa.