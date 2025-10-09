A Coruña acelera el acceso a operaciones y pruebas diagnósticas: estos son los tiempos de espera en sanidad

El Área Sanitaria de A Coruña y Cee ha logrado consolidar una tendencia positiva en los tiempos de espera tanto para cirugías como para pruebas diagnósticas. Durante el primer semestre de 2025, los quirófanos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) realizaron 21.187 intervenciones quirúrgicas, una cifra muy similar a la del mismo periodo del año anterior.

El tiempo medio de espera para ser intervenido se sitúa ahora en 76,5 días, lo que supone una reducción de 4,1 días respecto al pasado año. En el caso de los pacientes con patología de prioridad 1, la espera media es de 21,1 días, muy por debajo del objetivo marcado de 30 días.

En el ámbito de los trasplantes, el CHUAC registró 159 injertos en el primer semestre, lo que equivale a una cirugía de trasplante cada 27 horas.

Atención hospitalaria y consultas

El número total de consultas médicas ascendió a 462.100, lo que representa un incremento del 1 % (4.756 más que en el mismo periodo de 2024) y una espera media de 48,2 días.

Asimismo, se produjeron 22.500 ingresos hospitalarios, 422 más que el año anterior, mientras que el servicio de Urgencias del CHUAC atendió a 110.599 personas, un aumento del 2,3 %.

Pruebas diagnósticas

Los tiempos para acceder a pruebas diagnósticas también experimentaron una mejora sustancial. El promedio de espera se redujo en 45,3 días, pasando de 85,2 días en 2024 a 39,9 días en el primer semestre de 2025.

Por tipo de prueba:

Un TAC se realiza ahora en 48,4 días (7 menos que en 2024).

Una resonancia magnética en 56,9 días (7,5 menos).

Una radiografía convencional en 18,7 días (7,4 menos).

Atención primaria y PACs

En los Puntos de Atención Continuada (PACs) del Área Sanitaria de A Coruña y Cee se atendieron 140.847 urgencias durante los primeros seis meses del año.

En los centros de salud, se realizaron: 1.536.621 consultas de medicina de familia; 856.780 de enfermería; y 165.432 de pediatría.

Además, el tiempo medio de espera para acceder a las vías rápidas (procesos diagnósticos preferentes) se sitúa en 4,5 días, muy por debajo del objetivo de 15 días.

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

En el Hospital Público de Cee, los resultados también reflejan una evolución positiva. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica es de 33,7 días, 2,4 días menos que el año anterior. Mientras que en los casos prioritarios (prioridad 1), la espera baja a 11,6 días, muy por debajo del límite de 30.

El centro registró 28.692 consultas (espera media de 53,9 días), 1.530 ingresos y 12.442 urgencias en el primer semestre.

En el apartado de pruebas diagnósticas, los tiempos también mejoraron:

Una endoscopia digestiva se realiza ahora en 59,3 días (26,9 menos).

Una ecocardiografía, en 21,8 días menos que en 2024.

Un estudio urológico, en 15 días (9 menos).

La Gerencia del Área Sanitaria de A Coruña y Cee ha querido reconocer el esfuerzo del conjunto de los profesionales del CHUAC, del Hospital Virxe da Xunqueira y de los centros de Atención Primaria. "Sin el trabajo, la implicación y el compromiso de todos los profesionales, estos resultados no habrían sido posibles", destacaron desde la dirección, que subrayó la importancia de mantener esta línea de mejora continua para seguir ofreciendo una atención sanitaria de calidad y con tiempos de respuesta cada vez más ajustados a las necesidades de la ciudadanía.