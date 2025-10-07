La Xunta elude dar plazos sobre el fin de las obras del Nuevo CHUAC y remite a la reunión del jueves

Los plazos de las obras del Nuevo CHUAC, en A Coruña, han ido dando saltos a lo largo del tiempo y la Xunta elude dar plazos concretos, remitiendo a la comisión de seguimiento que se celebrará este jueves. La demolición del Hotel de Pacientes, aseguró esta mañana la conselleira de Vivenda, Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegue, "va según lo previsto".

Esta mañana han comparecido delante del complejo hospitalario María Martínez Allegue junto a la delegada territorial en A Coruña del Gobierno autonómico, Belén Docampo, para dar cuenta de los plazos y del calendario de actuaciones previsto. Lo han hecho acompañadas por el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Martínez, y el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde.

La conselleira explicó ante el Hotel de Pacientes, cuya demolición comenzó la pasada primavera, que las obras van según lo previsto: "Va ejecutado al 60%, que era lo más complicado porque se trabajó elemento a elemento con la fachada cerrada para causar la menor molestia posible: sin polvo, sin ruido. Una vez demolida las tres plantas más altas, las grúas trabajarán para hacer la demolición completa de la estructura".

Así, la Xunta prevé que a finales de año estén terminados los trabajos que implican el derrumbe de este edificio. "Se saldrá con un calendario que existe. Tenemos en marcha la demolición del Hotel de Pacientes, los accesos, la Torre Polivalente, la urbanización de Pedralonga... Se saldrá con el calendario teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las próximas fases del CHUAC", indicó Allegue.

Sobre el proceso de demolición, este se está ejecutando en varias fases. En primer lugar, se retiró el material contaminado por amianto y construcciones interiores. A partir de ahí, se intervino en la estructura del edificio con dos contextos diferentes: por un lado las últimas plantas se demolieron con el empleo de robots manejados vía bluetooth, y el resto se ha puesto en marcha con el uso de hasta tres grúas que se elevan más de 30 metros.

Las actuaciones se desarrollarán en paralelo al mantenimiento de la capacidad asistencial, que puede verse afectada de forma puntual por las intervenciones necesarias para adecuar esta infraestructura a las demandas actuales.

Hace escasamente tres semanas, la Xunta ya abrió al tráfico el vial provisional que permitirá crear un anillo perimetral que rodee el centro hospitalario hasta la intersección con la vía existente en el cruce de la calle Curramontes con la calle Castaño de Eirís.

"La apuesta por la ciudad de A Coruña es máxima y el Área Sanitaria de A Coruña es mayor aún. Esta es la mayor inversión en una infraestructura sanitaria jamás realizada. Siempre digo que situará a A Coruña no solo a la vanguardia de la asistencia sanitaria en Galicia, sino a nivel España. La previsión de inversión es de 500 millones de euros. A día de hoy llevamos movilizados 85 millones de euros. Para hacernos una idea, esto supone triplicar el presupuesto de licitación de obra pública del ayuntamiento de A Coruña. Es una inversión que vale la pena", dijo la conselleira ante los medios de comunicación.