A Coruña acoge la V Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski el 14 de octubre

El especialista en Cardiología Intervencionista en el CHUAC Guillermo Aldama y la dietista-nutricionista especializada en nutrición pediátrica y psiconutrición Lidia Folgar son los protagonistas de esta nueva edición

A Coruña acoge el próximo 14 de octubre la V edición de la Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski. Un evento que es todo un éxito y que el año pasado trajo hasta la ciudad herculina a las integrantes de Futurlife21 y que contó con la participación del especialista en Cardiología Intervencionista del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), Guillermo Aldama.

Precisamente, el doctor Aldama repite este año en el evento, el que estará acompañado por la dietista-nutricionista especializada en nutrición pediátrica y psiconutrición Lidia Folgar. Dos ponentes de lujo para una jornada que promete arrojar luz sobre la forma en la que la alimentación mejora el bienestar y aporta equilibrio en la vida de las personas.

Guillermo Aldama abordará la relación entre el consumo de pescado y la salud cardiovascular, mientras que Lidia Folgar hablará sobre las barreras del consumo de pescado en la infancia, así como de las principales estrategias de intervención.

Programa completo

Vegalsa-Eroski señala que esta iniciativa forma parte de las actividades que desarrolla para promover hábitos de vida saludables y sostenibles. Y es que la V Jornada de la Alimentación Saludable será abierta al público en Palexco, donde dará comienzo a las 09:30 horas. Esta es la programación completa:

  • 09:30 horas: Recepción de invitados
  • 10:00 horas: Inauguración institucional
  • 10:15 horas: Capitán Mareas, promoción del consumo de productos del mar entre el público infantil
  • 11:15 horas: Creamos saúde, el tour que contribuye al fomento de la alimentación saludable entre las personas mayores
  • 11:45 horas: Pausa café
  • 12:15 horas:
    • Consumo de pescado: mitos y certezas para una compra consciente. Doctor Guillermo Aldama, especialista en Cardiología Intervencionista en el CHUAC
    • Consumo de pescado en la infancia: barreras y estrategias de intervención. Lidia Folgar, dietista-nutricionista divulgadora, especialista en nutrición pediátrica y en psiconutrición
  • 13:15 horas: Clausura

¿Cómo inscribirse?

La V edición de la Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski es gratuita. Las personas interesadas en asistir, sin embargo, deben inscribirse previamente a través de este enlace.

Así, deberán proporcionar nombre, apellidos, DNI y correo electrónico a través del formulario habilitado para formalizar la inscripción.