La huelga de médicos en Galicia alcanza un seguimiento del 23,5% en el SERGAS

Rueda de prensa de O'Mega y Simega para informar de la huelga del 3 de octubre. Cedida

Este viernes, 3 de octubre, médicos de toda España están en huelga para demandar un Estatuto Propio. En Galicia, los sindicatos O'mega y Simega secundan la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), con un seguimiento que esta mañana alcanza al 23,5% de médicos del SERGAS.

De acuerdo con los datos proporcionados por la consellería de Sanidade, en el turno de mañana la participación en los siete grandes hospitales alcanzó un 29,5%. Entre ellos, el CHUVI de Vigo es el que registra una mayor participación, con un 36,29%.

La cifra baja a un 19,8% en los hospitales comarcales, con el de Monforte liderando la participación con un 33,75%. Así, en conjunto, en la actividad hospitalaria el seguimiento de la huelga está siendo de un 28,6%. En el caso de la atención primaria, hay un 10,67% de participación.

Desde el sindicato Simega, a falta de confirmar los datos, apuntan a que está habiendo un gran seguimiento a nivel hospitalario.

En un comunicado, Sanidade recalca que se están atendiendo todas las urgencias con normalidad y que "a Xunta seguirá traballando para ofrecer unha atención óptima a todos os cidadáns e para acadar as mellores condicións laborais para o conxunto de profesionais, ben sexa na atención primaria ou hospitalaria".

Los motivos de la huelga

Los sindicatos médicos han convocado esta huelga y concentraciones frente a los centros hospitalarios en rechazo al borrador del Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y reclamando un texto propio para la profesión. Reclaman un Estatuto Propio que no los equipare a otras categorías del personal sanitario debido a lo diverso de su propia situación.

Asimismo, reclaman que se regulen las condiciones específicas de los médicos en Galicia con un Convenio de Franja. En el caso gallego, los sindicatos denuncian que se mantienen incumplimientos de reivindicaciones históricas como la jornada de 35 horas para todos los médicos, agravios comparativos en la carrera profesional y la congelación del complemento de productividad.

Gómez Caamaño critica la falta de "consenso" en el borrador del Estatuto Marco

Sobre la huelga de médicos, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha declarado esta mañana su "respeto máximo" aunque lamenta que los desacuerdos hayan acabado en huelga. "As cousas non se fan así, teñen que ser consensuadas", ha reiterado.

En este sentido, el titular de Sanidade ha puesto el foco en que "o importante é que a singularidade que teñen os médicos e os facultativos como profesionais sanitarios ten que verse recollida nese estatuto. Da igual un ou mil, pero tense que recoller, o que ata agora non está".

Asimismo, ha criticado que las comunidades autónomas no están participando en el borrador y que lo que exigen es "unha memoria xurídica, técnica e económica. Costa poñer en marcha medidas pero sen un acordo presupuestario non ten sentido".