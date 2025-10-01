La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del CHUAC: "Llega tarde y aún encima sufre retrasos"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, confirmó que el próximo jueves 9 de octubre, a las 16:30, tendrá lugar la reunión de la comisión de seguimiento de las obras del nuevo CHUAC, que siguen acumulando retrasos.

En este encuentro estará presente la conselleria de Infraestructuras, tal y como demandaba el gobierno herculino.

"No es que fuera una demanda, es que forma parte de la comisión. Pedimos una convocatoria para que nos den explicaciones, plazos, qué previsiones tienen a la vista de los más que evidentes retrasos que está sufriendo la obra", declaró en un acto esta mañana.

"Vamos con ánimo de cooperar, colaborar honestamente, pero también de tener certezas sobre una infraestructura sanitaria necesaria e imprescindible, que llega tarde y aun encima de llegar tarde sufre retrasos no previstos o no anunciados por quien anunció a bombo y platillo que estaría para 2026", amplió.