La medicina interna del hospital de Ferrol recibe un premio en el Congreso gallego de hipertensión
El trabajo sobre un caso clínico centrado en el Síndrome de encefalopatía posterior reversible fue galardonado en el encuentro
Más noticias: Galicia tendrá un ensayo clínico que garantice igualdad de acceso a tratamientos contra el cáncer
El personal de medicina interna del Complexo Hospitalario de Ferrol (CHUF) ha recibido un premio en el congreso de la Sociedade Galega de Hipertensión por un trabajo centrado en el Síndrome de encefalopatía posterior reversible.
La investigación, bajo el título Cando a hipertensión cega, un caso de PRES, fue llevada a cabo por Marta Rodríguez, Paula Blanco, Adriana González y Marta Contreras.
En el trabajo se aborda la relación entre este síndrome y la hipertensión que es poco frecuente y puede afectar hasta al 8% de adultos de mediana edad, en su mayoría mujeres. Sus conclusiones facilitan una identificación precoz que "permite centrarse no tratamento específico do posible causante das mesas" para poder revertirlas, motivo por el cual la investigación ha sido premiada.