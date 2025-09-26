Expertos en cáncer de vejiga y próstata se reúnen en A Coruña

Este viernes y sábado, A Coruña será el punto de encuentro para cerca de un centenar de especialistas en cáncer de vejiga y próstata. El Espazo Avenida Abanca celebra el XIV Curso del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) con expertos en oncología médica, urología, oncología radioterápica, anatomía patológica y medicina nuclear.

Durante las dos jornadas, los expertos abordarán los últimos avances en estas especialidades, desde la enfermedad localizada hasta los estadios avanzados.

Como curso de formación continuada, se combina la actualización científica con la práctica clínica a través de mesas temáticas y talleres interactivos en los que trabajar en casos reales y compartir experiencias.

El programa consta de cuatro mesas científicas, dos por cada patología tumoral y dos talleres prácticos además de una charla magistral de cierre sobre la humanización en oncología.

La doctora Áurea Molina Díaz y el doctor Víctor Sancristán Santos, ambos del CHUAC, coordinan este curso. Por parte del SOGUG intervienen la doctora Ana Fernández Freire y el doctor Eneko Novo Sukia, vocales de Docencia y Formación Continuada.

Este curso celebra ahora su 14ª edición desde su inauguración en el 2012. De manera anual, tiene lugar por distintas provincias consolidándose como una iniciativa de referencia nacional en formación continuada sobre estos tumores.