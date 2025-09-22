Galicia impulsará una receta electrónica privada más segura y ágil para sanitarios

La Consellería de Sanidade pondrá a disposición de los profesionales sanitarios de Galicia una plataforma homologada de prescripción electrónica privada destinada a reforzar la seguridad, la privacidad y el control de los tratamientos.

El Gobierno autonómico firmará convenios de colaboración con el Consello de Colexios Médicos, los colegios de odontólogos y estomatólogos, el de podólogos y los cuatro colegios de farmacéuticos para implantar este sistema, al que destinará 23.232 euros.

La herramienta permitirá asegurar el seguimiento de los medicamentos dispensados bajo receta privada, agilizar trámites administrativos y reducir el uso de papel.

Además, mejorará la interoperabilidad entre profesionales y oficinas de farmacia, evitando fraudes y garantizando la eficiencia de los tratamientos.

Galicia fue pionera en España en la implantación de la receta electrónica pública en 2008, y es una de las comunidades más activas en interoperabilidad nacional y europea: solo en agosto, las farmacias gallegas dispensaron más de 265.000 medicamentos a casi 85.000 ciudadanos de otras regiones.