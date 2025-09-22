Cuenta atrás para la andaina solidaria contra el cáncer en Santiago: todavía es posible inscribirse

Queda poco para la IV andaina solidaria En Marcha Contra el Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago de Compostela. El evento, que se celebrará el próximo sábado 27 con salida a las 10:00 horas en el Paseo Central de la Alameda, está abierto a todo tipo de público y admite mascotas.

Y es que más allá de la propia andaina, habrá otras actividades como una sesión de zumba solidaria y una nueva edición de la feria divulgativa 'Ciencia para todos'. Precisamente, esta última tiene como objetivo visibilizar la importancia de la investigación frente al cáncer y despertar vocaciones científicas entre los más pequeños.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden apuntarse a través de la página web del evento rockthesport.com o de forma presencial en los siguientes lugares y horarios:

en la sede de la entidad (avda. Barcelona, 29, bajo) de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00 horas hasta el 26 de septiembre

en el departamento de deportes de El Corte Inglés (Restollal, 50, planta baja) en la tienda de moda y complementos Cousalinda (Orfas, 9), en horario comercial, hasta el día 25

El mismo día del evento será posible unirse a la andaina anotándose de forma presencial en la Alameda hasta las 09:30 horas, media hora antes del comienzo de la caminata. El importe de la inscripción es de 10 euros en el caso de los adultos y de 5 euros para niños y niñas de hasta 12 años. El precio incluye la camiseta del evento para los primeros 1.500 inscritos.

Aquellas personas que quieran colaborar con la entidad pero no puedan asistir a la andaina también pueden hacerlo con una aportación a través de Bizum —en el 06505— o de la cuenta del Banco Santander con IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606 incluyendo el concepto CONTRAELCANCER SANTIAGO.

El objetivo de este evento es promover hábitos saludables entre la población y recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y mantener los servicios gratuitos de la Asociación Española Contra el Cáncer para pacientes y familiares.

La andaina, asequible para todas las edades, tiene un recorrido de cinco kilómetros, con inicio y final en la Alameda, donde dos vueltas por el paseo de la Herradura y las avenidas de Compostela, Burgas, Profesor Legaz Lagambra y Antonio Raimundo Ibáñez.