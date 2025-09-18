El hospital de A Coruña contará con un nuevo equipamiento y un área de rehabilitación cardíaca

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado el impulso a las fortalezas del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) mediante la adquisición de nuevo equipamiento y la puesta en marcha de un área de rehabilitación cardíaca.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa recogida por Europa Press, el conselleiro ha inaugurado el V Obradoiro Internacional de Miocardiopatías, donde ha destacado que los centros hospitalarios gallegos son un referente en todos sus ámbitos de actuación, contando con excelentes profesionales en la prevención, asistencia sanitaria e investigación de la salud cardíaca.

"El año pasado la Sanidad pública gallega realizó más de 11.000 intervenciones de cardiología intervencionista", ha apuntado Caamaño, al tiempo que puso en valor los protocolos asistenciales con los que cuenta el sistema sanitario público gallego.

En esta línea, ha remarcado la importancia que tienen las actuaciones preventivas y la detección precoz en los cuidados de la salud cardíaca.

Así, ha enfatizado el cribado de cardiopatías congénitas puesto en marcha por la Xunta en diciembre, que permite detectar las patologías que causan el 20 % de los fallecimientos durante el período neonatal.