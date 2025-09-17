Urólogos del HM Modelo, en A Coruña, consiguen conservar la vejiga en casos de cáncer infiltrante

Urólogos de HM Modelo, en A Coruña, han conseguido conservar la vejiga de 26 pacientes con cáncer infiltrante en los últimos siete años. Lo han hecho gracias a un protocolo de conservación vesical que también ha registrado "una alta tasa de pacientes libres de enfermedad".

El cáncer de vejiga es el más habitual entre los que afectan al sistema urinario y, dentro de ellos, el infiltrante es que presenta un pronóstico más complicado, por lo que resulta especialmente relevante la selección del tratamiento adecuado, en términos de eficacia y de afectación a la calidad de vida del paciente.

El equipo del Dr. Busto Castañón, integrado también por los doctores Busto Martín y Barbagelata, han tratado en el Hospital HM Modelo de A Coruña "de forma conservadora y con éxito" a un total de 26 pacientes con tumores de vejiga infiltrantes en los últimos siete años.

"El tratamiento habitual para este tipo de casos es la extirpación del órgano y, aun así, en el 50% de los casos el cáncer progresa llegando a provocar el fallecimiento del paciente. Sin embargo, el protocolo de conservación vesical aplicado a estos 26 pacientes les ha permitido conservar su vejiga y, tras 7 años de seguimiento, ha registrado una alta tasa de pacientes libres de enfermedad", señala el doctor Busto Martín.

El médico también ha puesto el acento en la importancia de una adecuada selección del paciente por parte del urólogo, para poder obtener éxito con estos casos, "ya que no todos los tumores infiltrantes de vejiga son aptos para este protocolo de conservación vesical".

Aunque no contempla la extirpación del órgano, el protocolo sí incluye un tratamiento quirúrgico (resección transuretral) y, además requiere de la incorporación de tratamientos adicionales como quimioterapia, inmunoterapia y/o radioterapia.

La experiencia del doctor Busto Castañón con esta técnica es muy amplia, ya que comenzó a ponerla en práctica hace ya más de 30 años, llegando a presentar los resultados iniciales en grupos de expertos internacionales como el European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).