La llegada de septiembre empuja a los gimnasios y centros deportivos de A Coruña a ganar clientes

Septiembre es un mes de vuelta a la rutina diaria. Tras un oasis que en algunos casos alcanza dos meses, en otros uno, en otros menos privilegiados una quincena e incluso una semana de descanso veraniego, el inicio del noveno mes del año pone de nuevo en marcha las obligaciones y, con la reducción de las horas de sol por el avance del año, recompone nuestra agenda.

Una de las actividades más demandadas con este reinicio de la actividad es la deportiva. Ir al gimnasio, apuntarse a alguna modalidad deportiva, o simplemente utilizar el deporte para desconectar se cuela dentro de las acciones a poner en marcha.

En ese sentido, septiembre compite con enero por ver cuál es el mes de mayor "propósito de enmienda". Pero ambos comparten esos buenos deseos que, solo a veces, se trasladan en realidades.

Los gimnasios y centros deportivos de A Coruña se preparan para acoger, en estos días, a esa avalancha de nuevas altas o de retornados tras hacer pellas en verano.

Termaria, en la Casa del Agua en A Coruña, es uno de ellos. Es habitual ver a personas bajar con indumentaria deportiva en la parada de bus, o aparcar una bici de Bici Coruña como paso previo a subir a sus instalaciones.

El director gerente de este espacio deportivo, Claudio Orjales, confirma en conversación con Quincemil este aspecto.

"Septiembre es tradicionalmente uno de los meses con mayor volumen de nuevas altas en Termaria Casa del Agua. Coincide con el inicio del curso escolar y el regreso a la rutina, lo que motiva a muchas personas a retomar hábitos saludables", responde.

Este año han notado "un incremento significativo gracias a nuestras campañas promocionales y a la creciente conciencia sobre los beneficios del ejercicio físico que mejoran el bienestar físico y mental".

"El descenso de usuarios se produce en los meses de verano, especialmente en julio y agosto" Claudio Orjales, Termaria Casa del Agua

Esas promociones y ofertas ayudan a los indecisos a ponerse en marcha. "Durante todo septiembre, ofrecemos matrícula gratuita para nuevos socios, lo que facilita el acceso a nuestras instalaciones sin coste inicial. Además, hemos lanzado una campaña especial de entradas a solo 12,5 euros, permitiendo disfrutar de Termaria sin compromiso. También hay descuentos en tratamientos de talasoterapia y bienestar, como masajes y programas de salud personalizados", comenta.

La imagen antigua de hacer deporte de forma monótona pertenece ya a ese pasado. Ahora, los usuarios demandan sobre todo "la piscina olímpica cubierta, única en el área metropolitana de A Coruña, y que después de una importante reforma que llevamos a cabo este verano, se compatibilizan calles de 50 metros con calles de 25 metros".

"La piscina Activa de Talasoterapia con agua marina, las salas de fitness y las actividades dirigidas como bodypump o entrenamiento funcional. También destacan los tratamientos de fisioterapia y estética, especialmente los masajes deportivos y relajantes", explica.

Claudio confirma la tendencia de que "el descenso de usuarios se produce en los meses de verano, especialmente en julio y agosto, cuando muchas personas están de vacaciones o cambian sus rutinas. Sin embargo, mantenemos una buena afluencia gracias a nuestras promociones estivales y a la oferta de servicios de relajación y ocio".

Una tendencia que se repite

Termaria no es el único centro que detecta esta tendencia. La directora de Brookling Fitboking en A Coruña, Clara Martínez, también confirma estos parámetros.

"Después de las vacaciones de verano, muchas personas sienten la necesidad de retomar la rutina, recuperar hábitos saludables y volver a cuidar su cuerpo. El inicio del curso escolar y laboral funciona como un nuevo comienzo, lo que motiva a apuntarse al gimnasio para establecer objetivos de salud y bienestar", explica en conversación con Quincemil.

Las causas se pueden ver en línea con "los excesos del verano y la disminución de la actividad física en la época estival, septiembre se percibe como el momento perfecto para volver al entrenamiento".

"En verano, cuando mucha gente se va de vacaciones, cambia de rutinas o aprovecha el buen tiempo para hacer deporte al aire libre" Clara Martínez, Brooklyn Fitboxing A Coruña

Clara confirma que los gimnasios trabajan "con altibajos estacionales, pero enero y septiembre suelen ser, casi siempre, los meses con más inscripciones nuevas junto con abril y mayo, de cara al verano, cuando aparece la motivación estética, y la gente busca llegar en mejor forma al buen tiempo".

Estos picos contrastan con los momentos valle, que son "en verano, cuando mucha gente se va de vacaciones, cambia de rutinas o aprovecha el buen tiempo para hacer deporte al aire libre, lo que provoca que las asistencias y renovaciones caigan. Luego está navidades, aunque no en gran medida ya que el periodo de vacaciones es más corto. Y no nos podemos olvidar de finales de primavera, cuando algunas personas sienten que ya han logrado su objetivo de cara al verano y bajan la frecuencia de entreno o incluso dejan el gimnasio hasta septiembre, aunque esto también se compensa que los rezagados que empiezan la coloquialmente llamada operación bikini".

Las promociones, al igual que en el caso de Termaria, empujan. "Brooklyn Fitboxing ofrece una sesión de prueba por solo 9,95 euros, y como parte de esa promoción, recibirás guantes y vendas de regalo. Esta oferta está disponible en centros de A Coruña. Contamos con matricula gratuita tras la sesión de prueba y sin permanencia. Tenemos descuento especial para socios antiguos y también la opción de obtener descuentos acumulables por cada persona que venga de tu parte", relata.

En cuanto a los servicios que ofrece Brooklyn Fitboxing A Coruña, destaca "la flexibilidad horaria, los resultados visibles y medibles, el bienestar integral, el acompañamiento y motivación, la creación de comunidad y ambiente social, así como el uso de tecnología hasta lograr una máxima personalización".