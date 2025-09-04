Betanzos (A Coruña) se mueve contra la esclerosis múltiple el 14 de septiembre: cómo inscribirse

La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM), en colaboración con el Concello de Betanzos, ha organizado la IV Carrera Solidaria #MóvomEmBetanzos. El evento, que se celebrará el domingo 14 de septiembre en el municipio betanceiro, busca recaudar fondos a favor de la entidad.

La iniciativa comenzó hace cuatro años con un centenar de participantes y se ha consolidado como un evento solidario de referencia en el que deporte y salud van de la mano. La IV edición de esta carrera se celebrará el 14 de septiembre desde las 11:00 horas, con salida en el Cantón Claudino Pita, junto al palco de la música.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción a través de la web de CCNorte en este enlace hasta el 10 de septiembre o de forma presencial hasta el día de la carrera a las 10:00 horas, aunque se cerrará si se alcanza el cupo máximo. Las modalidades de inscripción son:

5 kilómetros - 8 euros (incluye bolsa y camiseta de regalo)

Inclusión (700 metros) – 8 euros (incluye bolsa y camiseta de regalo)

Menores (hasta los 16 años): inscripción gratuita

Andaina 2,5 kilómetros – 8 euros (incluye bolsa y camiseta de regalo)

Dorsal Solidario

Los dorsales y kit del corredor conmemorativos de la prueba serán entregados a los participantes el sábado 13 de 17:00 a 19:00 horas en la entrada del cine Alfonsetti y el domingo 14 de 8:30 a 10:00 horas en la carpa habilitada en la zona de salida y llegada de la carrera, junto al Cantón Claudino Pita. Habrá, además, seis premios que se repartirán de la siguiente manera:

Mejor disfraz individual y mejor disfraz colectivo carrera 5k

Mejor disfraz individual y mejor disfraz colectivo andaina 2,5k

Mejor disfraz individual y mejor disfraz colectivo carrera adaptada 700m

Todos los fondos recaudados se destinarán a la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM), para apoyar sus servicios sociosanitarios y dar visibilidad a esta enfermedad. La carrera está organizada por el Concello de Betanzos y ACEM, y cuenta con la colaboración de distintas empresas del sector de la alimentación como Gadis, Leche Celta, Lamastelle y A Casa Vella.