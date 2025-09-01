Experto gallego alerta sobre los utensilios de cocina de madera: "Pueden tener 200 veces más bacterias que el váter"

Lo que muchos consideran un clásico de la cocina, puede ser, en el fondo, una bomba de bacterias. Los utensilios de palo, tan presentes en los hogares a la hora de llevar a cabo recetas tradicionales, esconden un riesgo del que muchos no somos conscientes: "pueden acumular 200 veces más bacterias que la tapa de tu inodoro".

Así lo advierte el médico divulgador Manuel Viso, aunque también afirma que existen trucos para que esto no sea así e, incluso, ofrece otras opciones más recomendables para decirlo adiós a los utensilios de madera en la cocina. Te lo contamos.

"Más bacterias que el váter en su conjunto. Para nada es broma"

El problema radica en la porosidad que tienen estos útiles de madera: "Resulta que la madera es porosa y si no la cuidas puede acumular agua, restos de comida y bacterias muy poco simpáticas", explica el especialista.

¿Qué tipo de bacterias? Nada menos que Escherichia coli, salmonella, campilobacter... Toda una fiesta microbiana en tu cocina", dice el médico.

Según un estudio citado por el profesional en su vídeo, una cuchara de palo puede albergar hasta 200 veces más bacterias que la tapa del inodoro. "A veces, incluso, más que el propio váter en su conjunto".

No obstante, el médico hace un llamamiento a la tranquilidad. No hace falta tirarlas todas, y para ello nos ofrece "tres trucos fáciles y súpersanos para cocinar sin miedo".

El primero de ellos es lavarlas siempre con agua caliente y con jabón, con el objetivo de quitarle toda la suciedad. Tras esto, debes secarlas muy bien antes de guardarlas para asegurarte de que no queden húmedas.

La humedad retenida en la madera puede convertirse en el caldo de cultivo ideal para las bacterias, especialmente si el utensilio ya muestra signos de desgaste. "Asegúrate de que no queden restos de humedad y despídete de ellas si ves grietas, manchas o dan olorcillo", señala.

Alternativas más seguras

Para quienes buscan una opción más higiénica y duradera, el especialista lo tiene claro: "Si quieres vivir sin dramas bacterianos, pásate a la silicona (fácil de limpiar, flexible y perfecta para sartenes), al bambú (más ecológico y menos poroso que la madera) o al acero inoxidable (súper higiénico y duradero). Más fáciles de limpiar, más duraderas y adiós a los microbios".

En tiempos donde la seguridad alimentaria se vuelve cada vez más importante, pequeños gestos como revisar el estado de tus utensilios pueden marcar la diferencia entre una comida deliciosa y una indigestión. "El problema no es la cuchara en sí, sino cómo la usamos y la cuidamos", dice rotundo el doctor Manuel Viso.